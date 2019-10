Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 va aduce, intre 30 octombrie si 03 noiembrie, la Iasi, Congresul National de Neurostiinte Moderne cu Participare Internationala - "Provocari si controverse in neurostiinte" Organizatorii acestui eveniment, Societatea Romana de Neurochirurgie, Societatea Romana de Oftalmologie, Universitatea…

- Barbatul de 58 de ani din Botosani care a fost internat, luni, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi cu suspiciune de leptospiroza a decedat miercuri dimineata, a declarat, pentru...

- Barbatul de 58 de ani din Botosani care a fost internat, luni, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi cu suspiciune de leptospiroza a decedat miercuri dimineata, a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul Sectiei de terapie intensiva, medicul Manuel Rosu. Cadrele medicale…

- Baietii in varsta de 13 si 14 peste care a cazut joi un copac sunt inca in stare critica. Cei doi au fost adusi la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria" din Iasi cu elicopterul SMURD, din Barlad, imediat dupa incident. In stare mai grava se afla baiatul de 13 ani, care avea un traumatism…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Iasi, ca o sa discute si cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, referitor la sustinerea Guvernului de catre parlamentarii acestei formatiuni, ea adaugand ca este normal sa poarte astfel de discutii cu toti liderii politici. "O sa discut si cu domnul…

- Cativa protestatari au afisat un banner cu mesajul „PSD atata stie: sa ne tina-n saracie". Cand au sosit masinile care o aduceau pe Viorica Dancila si pe ceilalti lideri PSD, protestatarii au strigat „Hotilor", „La puscarie cu voi", „Criminalii", „Dancila, te ascunzi?" Dupa sedinta Comitetului Executiv…

- ​Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a fost întâmpinata cu proteste, vineri dimineata, la Iasi, unde urmeaza sa participe la sedinta Comitetului Executiv Judetean al social-democratilor, informeaza Agerpres. Mai multe persoane, membre Reset, au afisat un banner cu mesajul…

- Tudorel Toader a fost internat de urgenta in spital, duminica noaptea. Fostul ministru al Justitiei a ajuns la Urgente la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. The post Tudorel Toader internat de urgenta in spital, duminica noaptea appeared first on Renasterea banateana .