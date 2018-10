Stiri pe aceeasi tema

- Data de 14 octombrie este extrem de importantE pentru to:i romanii. }n aceastE zi sfantE este prEznuitE Sfanta CuvioasE Parascheva, cunoscutE "i sub numele de Paraschiva, este o sfantE veneratE in Biserica OrtodoxE RomanE "i in alte biserici de rit oriental, sfanta patroanE a Moldovei.

- Diana Rus este o tanara din Buzau care si-a propus sa ajute oameni aflati la ananghie prin campanii lansate pe Facebook. Le cumpara hainute sau dulciuri copiilor din familii sarace sau orfani, le duce mancare batranilor abandonati sau le repara casele. Are mereu idei noi, iar de ceva timp le organizeaza…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva, care este cunoscuta și sub numele de Paraschiva, este sarbatorita de credincioși pe 14 octombrie, fapt pentru care este musai sa rostiți aceasta rugaciune, despre care se spune ca atrage norocul.

- De aceea, și in acest an, trebuie sa știți și sa le spuneți tuturor ființelor dragi ca, in luna octombrie, Centrul de Diagnostic Imagistic Neuromed lanseaza, din nou, campania „Ajuta femeile dragi din viata ta sa-si invinga teama de diagnostic!”. Campania, aflata in al optulea an consecutiv,…

- A trait un adevarat coșmar, in momentul cand medicii i-au spus ca trebuie sa faca avort pentru ca bebelușul ei sufera de o afecțiune congenitala a coloanei vertebrale, care nu e compatibila cu viața.

- Un psiholog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste a avut o idee care aduce alinarea pe buzele femeilor insarcinate, fie ca acestea ajung la spital cu diverse probleme din timpul sarcinii sau pentru a naste. Mihaela Gherca a implementat, cu o suma modica, un program de terapie prin muzica…

- Cercetarile au aratat ca mortalitatea infantila poate fi redusa cu 20% pentru copiii care sunt pusi la sanul mamei in prima ora dupa nastere. Caldura corpului mamei ajuta la mentinerea adecvata a temperaturii corpului bebelusului, lucru foarte important la copiii prematuri sau cu greutate…