Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva. Este cinstita in Moldova, deoarece de peste 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași. Mai jos iți spunem viața Cuvioasei, dar și cine a fost Maica Parascheva. Sfanta Parascheva - simbol al unitații Ortodoxiei…

- Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, moastele Sf Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitana in dimineata zilei de 11 octombrie. Dupa ce va fi purtata in procesiune, racla cu moastele Cuvioasei va fi depusa spre inchinare intr-un baldachin special amenajat…

- Sfarșitul lui august are o zi de post negru, pe 29 august. Praznicul Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul sau Crucea mica, cum este marcata in Calendarul popular, face parte din zilele de post negru de peste an randuite de Sfinții Parinți Creștini. In aceasta zi nu se mananca varza, poame roșii,…

- Sfantul Alexandru, considerat de catre Biserica și protectorul omenirii este sarbatorit in fiecare an pe data de 30 august. Unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii, Sfantul Alexandru a fost și un aparator neinfricat al credinței creștine. Citește care sunt obiceiurile și tradițiile in ziua de…

- Pe data de 4 august, Biserica îi pomenește pe Sfinții 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin și Ioan. Tot astazi mai este pomenit și Sfântul Mucenic Tatuil. Cei șapte tineri erau soldați în armata împaratului…

- In ziua de 25 martie 2018, la Catedrala Mitropolitana din Iași, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a trecut in randul sfinților pe Moș Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag. Recunoscut de catre credincioși ca fiind un propovaduitor, prin viața și prin cuvant, al Evangheliei lui…

- In timp ce mulți preoți incearca sa ii cheme pe oameni spre Dumnezeu prin pilde din Sfanta Evanghelie, regulile pentru o biserica considerata manastire in centrul Iașului sunt pe dos. Oamenii sunt alungați și puși sa stea afara sa asculte de la boxe slujba, nefiind lasați sa se apropie de icoanele…

- Sfantul Ilie, aducatorul de ploi, este praznuit in fiecare an in data de 20 iulie. Se spune ca prin rugaciunea sa, el a reușit sa salveze de la moarte poporul lui Israel, dupa o secete cumplita, ce s-a intins pe mai bine de trei ani. Sarbatoarea Sfantului Ilie sau Santilie, așa cum este cunoscuta in…