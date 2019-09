Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata pe 15 august, este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar, pentru romani, este si ocrotitoarea marinarilor.. Aproximativ 2,2 milioane de romani isi serbeaza onomastica de Sfanta Maria. Mai mult de jumatate sunt femei care poarta…

- Peste doua milioane de romani iși serbeaza onomastica pe 15 august, cu ocazia sarbatorii de Sfanta Maria, iar dintre aceștia 1,8 milioane sunt femei. Dintre femeile care isi serbeaza joi onomastica, 1.398.464 se numesc Maria, 273.454 Mariana, 51.620 poarta numele Marinela si alte 31.149 Mioara. De asemenea,…

- Un impact nerecunoscut anterior al schimbarilor climatice asupra recifelor de corali a fost relevat printr-un studiu realizat de un grup de oameni de stiinta australieni, publicat vineri in jurnalul Current Biology.Temperaturile ridicate la nivelul apei sunt responsabile de albirea coralilor.…

- Ziarul Unirea A inceput Postul Adormirii Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții la romani, in cele 2 saptamani Pentru creștinii ortodocși urmeaza 2 saptamani de post și rugaciune, ținand cont ca tocmai ce am intrat in Postul Adormirii Maicii Domnului, moment care precede marea sarbatoare de peste an…

- Serena Williams (10 WTA) a invinsa-o joi pe Barbora Strycova (54 WTA) in a doua semifinala a turneului Wimbledon, in doua seturi, 6-1, 6-2. Americanca de 37 de ani va fi adversara Simonei Halep in finala turnerului de mare slam.Americanca s-a impus fara probleme, dupa un meci de doar o ora…

- Cel mai bun mod de a te proteja de razele UV sunt loțiunile de plaja. Însa, ceea ce poate nu știi este ca aceste produse au un impact devastator asupra faunei marine. Anual mii de tone de loțiune pentru plaja ajung în ape și afecteaza viețuitoarele.

- La romani, solstițiul de vara este apropiat si legat de sarbatoarea Sanzienelor, marcata pe data de 24 iunie. Sanzienele sunt fapturi magice, aeriene si silvice, care au darul de a aduce vindecare oamenilor, parfum si insusiri de leac florilor, belsug in campii si fertilitate animalelor. Coronitele…

- "Mai usor este asa: cand nu e Soarele pe cer, este Jupiter", spun cei de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Capitala. Astfel, Jupiter, Terra si Soarele vor fi pe aceeasi linie. Mai mult, doua zile mai tarziu, pe 12 iunie, Jupiter se va afla la cea mai mica distanta de Terra, la perigeu,…