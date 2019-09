Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Biserica Ortodoxa sarbatorește in fiecare an, la data de 8 septembrie, Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Aceasta este sarbatorita in fiecare an pe data de 8 septembrie și este prima mare sarbatoare din Anul Nou Bisericesc si marcheaza hotarul dintre vara si toamna, in traditia…

- Traditia spune ca, de Nasterea Maicii Domnului, cele mai ascultate rugaciuni sunt cele ale femeilor care isi doresc sa aiba copii si a femeilor insarcinate. Iata care este cea mai puternica rugaciune, catre Fecioara Maria, pentru a ramane insarcinata.

- Ziarul Unirea Obiceiuri și tradiții de Sfanta Maria Mica – Nașterea Maicii Domnului, prima sarbatoare din cursul anului bisericesc Sfanta Maria Mica – Nașterea Maicii Domnului, prima sarbatoare din cursul anului bisericesc. Obiceiuri și tradiții Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, se praznuiește…

- Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, an inceput de la 1 septembrie. Este cea mai mare sarbatoare a toamnei și se sarbatorește in fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfanta Maria Mica se sarbatorește atat in biserica ortodoxa, cat și in cea catolica. In traditia crestina…

- Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti si Photography Studio - Kids & Family organizeaza pe 7 septembrie, incepand cu orele 10.00, a treia editie a Concursului de bebelusi "De-a Busilea prin Muzeul Satului". Desfasurat pe pajistile celui mai vizitat si admirat muzeu al Bucurestilor, Concursul se…

- Duminica, 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Cu aceasta ocazie, Preasfințitul Vasile Bizau va participa la hramul Bisericii greco-catolice din Șișesti. In cadrul Sfintei Liturghii, celebrata de la ora 10:30, va ridica la treapta preoției pe diaconul Frinc…

- O bubuitura puternica care s-a auzit marti dupa-amiaza, 9 iulie, in orasul Iasi si in localitatile limitrofe ii nelamureste pe martori. In lipsa oricarei explicatii din partea oficialitatilor, iesenii cauta sa inteleaga ce s-a intamplat pe retelele sociale.

