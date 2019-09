Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Obiceiuri și tradiții de Sfanta Maria Mica – Nașterea Maicii Domnului, prima sarbatoare din cursul anului bisericesc Sfanta Maria Mica – Nașterea Maicii Domnului, prima sarbatoare din cursul anului bisericesc. Obiceiuri și tradiții Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, se praznuiește…

- Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, an inceput de la 1 septembrie. Este cea mai mare sarbatoare a toamnei și se sarbatorește in fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfanta Maria Mica se sarbatorește atat in biserica ortodoxa, cat și in cea catolica. In traditia crestina…

- In 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim…

- Duminica, 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Cu aceasta ocazie, Preasfințitul Vasile Bizau va participa la hramul Bisericii greco-catolice din Șișesti. In cadrul Sfintei Liturghii, celebrata de la ora 10:30, va ridica la treapta preoției pe diaconul Frinc…

- Sfanta Maria, 15 august 2019. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este a muta pe maica Mea…

- La data de 15 august, credincioșii romani praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor și sub denumirea de Sfanta Maria Mare. Un numar impresionant de romani poarta derivate ale numelui Maicii Domnului. In unele regiuni ale țarii inca se pastreaza cu sfințenie toate obiceiurile și tradițiile…

- Pe 29 iunie este mare, mare sarbatoare la romani! In calendarul ortodox sunt praznuiți, in acasta zi Sfinții Apostoli Petru și Pavel și este bine sa rostești o rugaciune care te va ajuta sa ai parte de o viața mai ușoara și mai frumoasa.

- Rusalii, 2019. Rusaliile reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din timpul anului. De asemenea, Rusaliile semnifica o sarbatoare cu data schimbatoare, care are loc la 50 de zile dupa Paste si la 10 zile dupa Inaltarea Domnului.