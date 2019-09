Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE de Sfanta Maria. Felicitari pentru prieteni si familie La multi ani, Fecioara Maria sa te calauzeasca mereu si sa te ajute sa invingi orice obstacol din viata ta! La multi ani! Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum…

- Ziarul Unirea Sfantul Alexandru: Idei de mesaje, urari și felicitari pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui Sfantul Alexandru „protectorul omenirii”: Idei de mesaje, urari și felicitari pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui Numele de Alexandru și Alexandra, cu derivatele…

- MESAJE DE SFANTUL ALEXANDRU 2019. De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui! La multi ani, Alex! Un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire! La multi ani, Alexandra!…

- FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele mai frumoase mesaje, 15 august/ Deși in 15 august e Adormirea Maicii Domnului și, in mod normal, ziua celor de poarta numele Sfintei Maria se sarbatorește in 8 septembrie, oamenii aleg sa-și cinsteasca numele in 15 august. FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele…

- MESAJE si URARI de Sfantul Ilie. IDEI de FELICITARI pentru ONOMASTICA. Duminica, 20 iulie, pentru cei care poarta numele Ilie, Iliuța, Lica, Eliade, Ilieș, dar si Ilinca, Eliana sau Ilia este prilej de sarbatoare. Isi celebreaza ziua numelui, cand se sarbatoreste sfantul care aduce ploi in vreme secetoasa.…

- MESAJE SFANTUL ILIE: Familie, prieteni, colegi, sora, frate, mama, tata MESAJE SI URARI DE SFANTUL ILIE 2019. Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ilie pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.…

- Ți-am pregatit o lista cu urari de „la mulți ani” pe care sa le impartașești cu cele mai dragi persoane din viața ta la momentul oportun. Nu te mai chinui sa compui mesaje creative de „la mulți ani” și alege-ți de mai jos textul care ți se potrivește. Mesaj amuzante pentru ziua de naștere, urari pentru…

- Biserica ortodoxa ii sarbatorește in fiecare an, pe 29 iunie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Un calduros "La mulți ani" le puteți transmite sambata celor care poarta numele de Petre, Petru, Petruț, Petrica, Petrișor, Petruța, Pavel, Paul, Paula sau Petronela. #romaniatv.net# va prezinta o selectie…