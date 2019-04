Sfanta Lumina va fi adusa in largul Marii Negre

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anuntat miercuri ca pe 27 aprilie, in jurul orei 23,30, va aduce Sfanta Lumina din largul Marii Negre in zona falezei Cazinoului din municipiul Constanta, aceasta fiind purtata in procesiune pana in fata catedralei arhiepiscopale, unde va fi oferita credinciosilor, potrivit Agerpres. La ora 24,00, se va oficia Canonul Invierii, urmat, de la ora 01,00, de oficierea Sfintei Liturghii in catedrala arhiepiscopala. „In noaptea de Inviere, un numar mare de credinciosi este peste tot, la noi cu atat mai mult. Vin aici in peninsula, asteapta lumina pe care o aducem…