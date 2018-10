Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Parascheva este cinstita de creștii ortodocși pe data de 14 octombrie. In credința populara, Sfanta Parascheva este numita „Vinerea Mare de Toamna” sau „Vinerea celor 12 vineri”. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi – tradiții de Sfanta Parascheva. Tradiții de Sfanta Parascheva In tradiția…

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati sa ajunga la Iasi in urmatoarele zile, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, racla urmand a fi scoasa joi dimineata din Catedrala Mitropolitana, in cadrul unei procesiuni religioase, informeaza News.ro.Anul acesta, pelerinii…

- Colecția SFINȚI, DUHOVNICI ȘI MARTURISITORI ROMANI (Vol. XIV) Cuvioasa Parascheva este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana, ocrotitoarea Moldovei. S-a nascut la inceputul secolului al XI-lea, in satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopolee, din parinți bogați și binecredincioși. Fratele…

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.

- SFANTA PARASCHEVA 2018. In fiecare an, pe 14 octombrie crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Moastele Cuvioasei se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Mii de oameni merg in fiecare an sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, insa putini stiu despre blestemul de sub vesmintele…

