Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele importante sarbatori creștin ortodoxe, dedicate Maicii Domnului se sarbatorește in fiecare an, in data de 1 octombrie. Acoperamantul Maicii Domnului este prima sarbatoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2019, care abunda in tradiții și superstiții. Iata…

- Clima se schimba in mod accelerat și periculos, arata cel mai recent studiu publicat de Organizația Meteorologica Mondiala (OMM). Perioada 2014-2019 a fost cea mai calda de cand se fac masuratori meteorologice.

- In 8 septembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie si totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim…

- Conducerea ALDE se reuneste luni intr-o sedinta extrem de importanta. Liderii partidului trebuie sa decida daca vor continua sa faca parte din coalitia de guvernare alaturi de PSD sau vor iesi de la guvernare. Daca se va da vot pentru iesirea de la guvernare, toti ministrii ALDE vor demisiona din…

- Ziua de 23 august a ramas in amintirea romanilor drept cea mai importanta sarbatoare comunista, cand se organizau ample defilari si activitati in cinstea lui Nicolae Ceausescu. Inainte de 1989, pe 23 august era ziua noastra nationala. Romanii de toate varstele erau obligati sa participe la demonstratiile…

- Calendar ortodox august 2019. In fiecare an, pe data de 6 august, crestinii ortodocsi sarbatoresc Schimbarea la Fata a Domnului. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub numele de Probejenie. Afla ce traditii, superstitii si obiceiuri exista in aceasta zi.

- Sfantul Ilie este pomenit in data de 20 iulie in fiecare an. El este celebrat ca fiind un mare facator de minuni și aducator de ploi in vreme secetoasa. Sfantul și marele proroc Ilie, a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și inchide Cerurile. In aceasta zi, peste 150.000 de romani isi sarbatoresc…

- In fiecare an, pe data de 20 iulie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ilie, fiind o sarbatoare extrem de importanta. Atunci, acestia tin cont de o serie de traditii si superstitii.