Sfânta aglomeraţie de pe Valea Prahovei F. T. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPP Prahova precizau ieri, la orele pranzului, urmatoarele: „Din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre Brasov. De asemenea, traficul este intens si intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Ploiesti, iar in statiunea Predeal se circula bara la bara pe ambele sensuri de mers. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa manifeste disciplina in trafic, sa circule cu atentie sporita,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR informeaza ca pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens. A rezultat ranirea unei persoane, asupra careia se acorda…

- Traficul este intens miercuri, pe DN1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe ambele sensuri de mers, soferii fiind sfatuiti sa pastreze distanta regulamentara intre autovehicule si sa utilizeze varianta ocolitoare DN1 A. "La aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre…

- "La aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre Brasov. De asemenea, traficul este intens si intre Predeal si Busteni, pe…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei catre Capitala, se circula ingreunat duminica pe DN 1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, viteza de deplasare fiind de aproximativ…

- Potrivit IJP Prahova, pe DN 1 traficul s a intensificat pe sensul catre Brasov, incepand de la Barcanesti, Centura de Vest Ploiesti si zona montana, in special pana in Comarnic, unde s-a format coloana de auto de la KM 101 pana la intrarea in localitate (6 km). Pentru tranzit catre Brasov…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Mă bucur să anunţ că, luni, se va lansa licitaţia pentru realizarea autostrăzii Ploieşti - Braşov, în…

- Trafic ingreunat pe DN 1 Brasov - Ploiesti, din cauza aglomeratieiPotrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza aglomeratiei, traficul rutier pe sensul de coborare al DN 1 Brasov - Ploiesti se desfasoara ingreunat intre statiunile montane Predeal si Busteni.Politistii…