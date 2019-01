Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, pe strada Flacara din municipiul Calarasi. In accident au fost implicate doua autoturisme. Din primele date, se pare ca neacordarea de prioritate ar fi cauza producerii lui. Potrivit I.S.U. Calarasi, in urma acestuia o persoana a fost ranita. In continuare,…

- Conform modelului parcarii de pe Tribunalului, ADP SA va realiza investitia dupa care o va preda, pentru exploatare, Primariei. „In contextul derularii de catre Municipiul Oradea a unui portofoliu complex de proiecte de investitii, societatea Administratia Domeniului Public SA a fost…

- Așa cum Monitorul de Cluj scria în luna iulie, Primaria Cluj-Napoca s-a apucat de reamenajat zona de agrement „La Terenuri” din cartierul Manaștur. Edilul municipiului a spus, zilele acestea, la un post de radio, ca în cazul „La Terenuri”, Primaria Cluj-Napoca…

- Asa-zisul pod de lemn va fi daramat pana la sfarșitul anului. Primarul Adrian Dobre a anunțat demararea proiectarii in vederea demolarii vechiului pod. Demolarea constructiei va dura aproximativ o saptamana, timp in care nu vor exista restricții cu privire la traficul feroviar, ci doar blocarea…

- ANM Lake Residence SRL a solicitat de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral aviz de gospodarire a apelor pentru edificarea unui imobil de patru etaje in zona Mamaia Nord. Este vorba despre proiectul "Construire imobil, locuinte colective P 4 etaje, cu spatii comerciale la parter, imprejmuire…

- Asociatia "Scoala Wilhelm Moldovanldquo; a solicitat si obtinut, pe data de 12 noiembrie, de la Primaria Constanta, un act important de urbanism, pentru continuarea lucrarilor de construire a unui imobil de trei etaje, cu destinatia complex scoala si gradinita. Astfel, Autorizatia de construire nr.…

- Pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti Constanta, continua lucrarile de reparatii la sistemul rutier intre kilometrii 68 700 metri si 75 900 metri, circulatia fiind restrictionata pe sensul catre litoral, intre localitatile Lehliu Gara si Drajna, judetul Calarasi.Traficul se desfasoara doar pe calea…

- Pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti – Constanta au loc lucrari de reparatii la sistemul rutier intre kilometrii 68+700 metri si 75+900 metri, circulatia fiind restrictionata pe sensul catre litoral, intre localitatile Lehliu-Gara si Drajna, judetul Calarasi.