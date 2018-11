Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in ziua de 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor Mihail si Gavril si al tuturor Puterilor ceresti celor fara de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu sunt praznuiti doar Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, ci toate cetele ingeresti care nu s-au despartit de Dumnezeu. Arhanghelii…

- Pe data de 08 noiembrie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfintilor Mihail si Gavriil. Acestia sunt cei care duc la indeplinire porunca milei si a dreptatii lui Dumnezeu. Sfantul Arhanghel Mihail este...

- Sf Mihail și Gavril 2018. Care e ingerul tau pazitor in funcție de data nașterii. Ingerul pazitor are o legatura directa cu sufletul nostru, fiind mijlocitorul intalnirii noastre personale cu Dumnezeu. Ingerul Pazitor il primim in momentul Botezului

- Calendar ortodox 8 noiembrie. Pentru credinciosi, ziua de 8 noiembrie este una foarte importanta marcata in calenarul ortodox cu cruce rosie. Biserica Ortodoxa ii praznuieste in acesata zi Soborul Sfinților Arhangheli Mihail si Gavril. La multi ani tuturor celor care poarta numele Sf Mihail si Gavriil!

- Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica, inseamna "Cine este ca Dumnezeu?". In limba ebraica, Gavriil inseamna "barbat-Dumnezeu". In societatea tradiționala, Sfinții Mihail și Gavriil erau cinstiți pentru…

