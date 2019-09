Stiri pe aceeasi tema

- Sute de tineri ortodocși, din Brașov și Sibiu, vor merge in procesiune vineri seara pe strazile orașul de la poalele Tampei, imbracați in port popular și cu faclii in maini pentru a marca Anul Omagial al satului romanesc in Patriarhia Romana și pentru a atrage atenția asupra importanței valorilor pe…

- Sute de tineri ortodocși, din Brașov și Sibiu, vor merge in procesiune vineri seara pe strazile orașul de la poalele Tampei, imbracați in port popular și cu faclii in maini pentru a marca Anul Omagial al satului romanesc in Patriarhia Romana și pentru a atrage atenția asupra importanței valorilor pe…

- Din incredințarea Preafericitului Lucian Mureșan, Preasfințitul Vasile Bizau a fost prezent, in zilele de 5-6 august, de sarbatoarea „Schimbarea la Fața a Domnului” la evenimentele care au marcat implinirea a 25 de ani de la fondarea schitului carmelitan de la Stanceni, județul Mureș. „Integrat in Biserica…

- Marti, crestinin-ortodocsii au sarbatorit Schimbarea la Fata. Pentru ca, de cativa ani, in calendarul ortodox apare si Cuviosul Pafnutie, pe numele sau adevarat Parvu Mutu, unul dintre cei mai de seama pictori bisericesti, la singurul lacas ce poarta hramul sarbatorii de astazi, a fost organizata o…

- Schimbarea la Fata a Domnului este sarbatorita de Biserica la 6 august, in Postul Adormirii Maicii Domnului. Reprezinta data la care Iisus, impreuna cu trei dintre mucenicii cei mai apropiati, Petru, Iacob si Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca sa se roage.

- Privind cu veneratie spre trecutul sau, dar atenta la nevoile semenilor si la asteptarile lumii de azi, Parohia Ortodoxa "Sfanta Treime" din Cluj-Napoca, din strada Bisericii Ortodoxe nr. 10, va inaugura luni, 1 iulie 2019, de la ora 12.00, in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit…

- Turneul national „Orgile Romaniei” isi propune la prima sa editie o incursiune sonora si vizuala in lumea acestui instrument, asa cum poate fi el descoperit in Romania. Turneul national va trece, in perioada 1-11 iulie, prin 7 orase și va fi realizat de un tanar organist roman aflat la inceput de cariera,…

- Alina Bunghez De Inalțarea Domnului, cand crestinii ortodocși au comemorat Inalțarea la cer a lui Iisus Hristos, si la Comarnic au avut loc slujbe religioase in toate bisericile orașului. Tot in aceasta zi au fost cinstiți eroiii neamului romanesc și totodata eroii comarniceni cazuți pe campul…