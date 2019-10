Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Dumitru 2019, praznuit de Biserica Ortodoxa Creștina in fiecare an la data de 26 octombrie, marcheaza ultima și cea mai importanta sarbatoare a toamnei din calendarul creștin ortodox. Se știe ca, dupa Sfantul Dumitru – sau Samedru- așa cum mai este deumit popular – incepe iarna. Sfantul Dumitru…

- SFANTUL DUMITRU, 26 octombrie 2019. Mare Mucenic Dimitrie, cinstit de creștini in 26 octombrie, a trait in timpul imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Fiu al prefectului din Tesalonic, el a fost numit, datorita calitaților sale, guvernator al Tesalonicului. Mai tarziu, imparatul…

- In Ajunul sarbatorii de SFANTUL DUMITRU, pe 25 octombrie, se aprind focuri, peste care sar copiii pentru a fi sanatosi tot anul. Focul are si menirea de a alunga fiarele si de a incalzi mortii. Dupa ce focul este stins, se arunca un carbune in gradina, ca aceasta sa primeasca putere de a rodi.…

- Elevii din clasele primare și preșcolarii vor intra in vacanța sambata, 26 octombrie, timp de o saptamana, conform structurii anului școlar 2019-2020. Astfel, copiii de la gradinite si elevii de la clasele pregatitoare - clasa a IV-a vor avea vacanța intre 26 octombrie (ziua praznuirii Sfantului Dumitru)…

- Pe data de 26 octombrie, este mare sarbatoare la romani. Creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Ilie, aceasta fiind ultima sarbatoare a toamnei. In aceasta zi importanta, credincioții merg la Slujba de la biserica și renunța la trebuirile gospordarești.

- Focul lui Sumedru sau Focul de Samedru este una dintre cele mai vechi tradiții romanești, de peste doua mii de ani, dinaintea sarbatorii Sfantului Dumitru. Citește ce reprezinta sarbatoarea și care sunt tradițiile de Focul lui Sumedru. Focul lui Samedru - tradiție romaneasca veche de peste doua mii…

- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 10.50 ți marcheaza inceputul toamnei astronomice. La echinocțiul de toamna Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele doua puncte in care ecliptica intersecteaza ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egala cu noaptea și va descrește…

- Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, an inceput de la 1 septembrie. Este cea mai mare sarbatoare a toamnei și se sarbatorește in fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfanta Maria Mica se sarbatorește atat in biserica ortodoxa, cat și in cea catolica. In traditia crestina…