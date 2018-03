Stiri pe aceeasi tema

- Actuala vicecampioana a Romaniei trece printr-un moment greu din punct de vedere sportiv. FCSB a fost eliminata din Europa League de Lazio si, imediat, a pierdut si sansa de a juca in semifinalele Cupei Romaniei, dupa umilinta suferita la Hermannstadt. Astfel, echipa antrenata de Nicolae Dica mai…

- Netflix a aratat o bucatica din ceea ce va fi sezonul final al “House of Cards” dupa ce Kevin Spacey a parasit serialul. Al saselea si ultimul sezon din “House of Cards” se va concentra in jurul personajului feminin, Claire Underwood (Robin Wright). Spacey – cel care-l juca pe cinicul politician Frank…

- Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dupa ce a trecut de americanul Mitchell Krueger in trei seturi, cu 6-1, 1-6, 6-4. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei, s-a impus dupa doua ore si 54 de minute de…

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- Robbie Williams se simte atacat de problemele de sanatate și cel mai mult pare sa-l deranjeze depresia. Cantarețul transmite ca simte “depresia ca pe o boala in capul sau ce vrea sa-l ucida.” Artistul este in mijlocul turneului global “Heavy Entertainment Show” și ne-a transmis cum reușește sa fie fericit…

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar urma sa fie audiata marti la CSM, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit acestora, audierea sefei Directiei Nationale Anticoruptie ar avea loc la ora 14,00. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- Chiar daca nici in prima parte nu am avut o prestatie foarte buna, am reusit sa inscriem si sa intram cu avantaj la pauza. Din pacate, repriza secunda a fost mult mai slaba si adversarul a reusit sa intoarca jocul. Au fost momente in care, poate, ne-am multumit cu 1-0 si de aici si prestatia noastra…

- O noua emisiune va putea fi accesata pe Netflix de la 27 februarie și are ca scop explorarea celor mai intunecate parți ale psihologiei umane. Ideea emisiunii “Derren Brown: The Push I” este de a descoperi daca o persoana normala poate fi convinsa sa ucida pe cineva și de a explora cum “supunerea și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. -…

- Liderii PSD s-au reunit miercuri dupa-amiaza intr-o ședința extrem de importanta. Oficial, stabilesc detaliile marelui congres de pe 10 martie, atunci cand Liviu Dragnea va fi reconfirmat ca președinte al Partidului Social Democrat. Este posibil insa carRestul conducerii partidului sa fie…

- Fierbințenii sunt gata sa-ți inveseleasca serile de marți și joi și in aceasta primavara. Bobița, Giani, Firicel, Aspirina, Celentano, Dalida, Gianina și toate celelalte personaje pe care le indragești revin cu o noua porție zdravana de comedie și buna dispoziție in sezonul 13, care debuteaza in curand…

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP.

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. "La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Consilierul județean Rareș Enescu ar fi trimis primarilor PSD din Prahova un mesaj ca fiind venit din partea deputatului PSD Laura Moagher in care le solicita ca joi sa fie prezente cate cinci persoane in fața sediului DNA Ploiești. Moagher neaga insa ca ar fi știut despre demersul lui Enescu. Pana…

- Tremend, compania româneasca nominalizata de Deloitte între cele mai dinamice organizații the software engineering din regiune, finalizeaza achiziția 648 Group, companie de servicii de dezvoltare web și mobile cu sediul în US. Dupa ce a înregistrat o creștere…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Descoperirea aparține oamenilor de știința japonezi, care au facut experimentul chimic pe șoareci. In urma experimentului, a fost confirmat faptul ca substanța chimica din cartofii de la Mc Donald's are efect de regenerare a firului de par. Substanța care ar da de fapt acest efect de regenerare…

- Peste un milion de internauti au vizionat vineri, la mai putin de 24 de ore de la lansare, o ancheta a opozantului rus Alexei Navalny in care acuza un influent vicepremier ca beneficiaza de generozitatea miliardarului Oleg Deripaska, scrie AFP.

- Un studiu Netflix arata care sunt serialele pe care utilizatorii din Romania le-au ales pentru primul lor binging. Cei mai mulți oameni așteapta pana la a treia intalnire, dar pentru cei mai mulți membri Netflix dureaza doar doua saptamani (12 zile, mai exact) pentru a merge pana la capat și a avea…

- Regizorul canadian Xavier Dolan a anuntat duminica seara ca a exclus personajul interpretat de actrita americana Jessica Chastain din urmatorul sau film, "The death and life of John F. Donovan", informeaza AFP. In mai multe mesaje postate pe contul de Instagram, Xavier Dolan explica ca…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Netflix iși schimba grila de seriale din februarie și vom pierde cateva show-uri. Printre acestea se numara și “King Arthur”, care nu va mai fi disponibil pentru vizionare de la 1 februarie. Vor mai pleca și “Perfect Stranger”, tot de la 1 februarie, fimul “Honeymoon” de pe 12 februarie, celebrul serial…

- Platforma americana de streaming Netflix ne arata ca nu a trecut cu vederea ironiile iscate pe seama Guvernului Viorica Dancila. Ramura din Romania a Netflix a postat pe Facebook o fotografie cu mai multe nume de miniștrii, potriviți pentru țara noastra, sub egida unor seriale sau personaje cunoscute…

- Iubita lui Pablo Escobar, Virginia Vallejo anunța ca va da in judecata platforma de streaming pentru show-ul “Pablo Escobar: El Patron del Mal” , pe motiv ca i-au furat povestea de dragoste, iar povestea din film este creata din amintirile pe care ea le are cu celebrul lider de cartel. Procesul a fost…

- Karolina Pliskova se asteapta ca Simona Halep sa fie eliminata in semifinale la Australian Open, de catre Angelique Kerber. "Nu cred ca Simona va castiga turneul. Kerber sta in drumul ei si este atat de buna", a spus Pliskova dupa meciul cu Halep.Amuzata, cehoaica a readus in discutie momentul…

- Simona Halep s-a accidentat la glezna in primul tur de la Australian Open și urmatoarele meciuri au fost de fiecare data sub semnul intrebarii. Jucatoarea noastr și-a disputat pana la urma toate celelalte jocuri, insa anunța acum ca ar putea renunța la urmatorul turneu, cel de la Sankt Petersburg, daca…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la fermecatoarea Jessica Biel: “Mai tineti minte serialul 7th Heaven? L-am urmarit cu sufletul la gura, episod cu episod. M-am intors in timp, cu poza de mai jos, intr-o perioada frumoasa. La multi ani, Beverley Mitchell si multumesc, Jessica Biel!” Happy…

- Netflix a lansat primul sezon al serialului animat, inspirat de seria de jocuri video Castlevania, anul trecut cu 4 episoade de cate 30 de minute, iar la scurt timp dupa, a afost anunțat ca se lucreaza la sezonul 2. FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're…

- Ziua de 9 iunie 2011 a fost una pe care Shurubel și Ionuț nu o vor uita niciodata: este ziua in care baieții porneau pe lungul drum al internetului cu proiectul lor, pornit din pasiune, 10lucruri. Primul episod din 10lucruri se numește “10 lucruri de stiut la prima intalnire” și ne-am gandit ca ți-ar…

- Actritele Reese Witherspoon si Nicole Kidman vor fi platite cu aproximativ un milion de dolari pe episod pentru cel de-al doilea sezon al serialului „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies”, dupa ce intrarea companiei Apple in domeniul continutului original bazat pe scenarii a dus la cresterea…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate…

- Spre sfarsitul acestei saptamani, reprezentantul societatii civile in CSM, Victor Alistar, a declarat ca, in pofida faptului ca el nu crede ca ar fi in ofiteri SRI sub acoperire in tagma judecatorilor, CSM ar trebui sa clarifice acest aspect. Intr-un stil caragialesc, Alistar incearca sa creeze degringolada…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, potrivit unor surse citate de News.ro. Decizia a fost luata in contextul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și oamenii cheie din PSD. Aflat deja in relații tensionate cu șeful PSD, Liviu…

- E deja cunoscut faptul ca Samsung Galaxy S9 nu va fi lansat la CES Las Vegas 2018, insa fanii Samsung nu mai au mult de așteptat. Surse din cadrul companiei spun ca noul varf de gama va fi prezentat in premiera la Mobile World Congress Barcelona, care va avea loc la sfarșit de februarie. Erau... View…

- "Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea titlului la Shenzhen, Katerina Siniakova. Disputat pe un teren acoperit (diferit fata de cel prevazut initial) si nedifuzat din cauza schimbarii locului, meciul nu…

- Yiota Kouzoukas are 29 de ani si este de profesie fashion designer. Tanara a atras atentia presei dupa ce si-a documentat "sarcina aproape invizibila". Datorita modului in care arata in luna a noua de sarcina, Yiota a starnit numeroase reactii in mediul online.

- Premierul Mihai Tudose ar fi avut un schimb dur de replici cu Liviu Dragnea la finalul anului trecut, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. „Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose sa nu publice in Monitorul Oficial…

- Unul dintre cele mai populare seriale de pe Netflix, Stranger Things, nu va avea episoade noi in 2018. Informația a venit de la actorul David Harbour, cel care in interpreteaza Jim Hopper, șeful poliției din Hawkins. Netlix a confirmat ca sezonul 3 este in lucru, insa nu a oferit și o data de lansare.…

- Publicatia americana Variety a intocmit o lista cu cele mai asteptate seriale si programe TV ale anului viitor. Este vorba despre productii TNT, HBO, Hulu, Paramount si Netflix. "The X-Files" - Fox. Sezonul al 11-lea, cu David Duchovny si Gillian Anderson, va debuta pe 3 ianuarie. „The Assassination…

- Aproape un rus din doi considera ca ''forte politice straine'' sunt responsabile de suspendarea Rusiei de la Jocurilor Olimpice de iarna 2018 pentru dopaj institutionalizat, potrivit unui studiu publicat vineri de institutul de sondaj public VTIOM. Daca 45% din persoanele interogate…

- “A Christmas Prince“, una dintre cele mai populare producții de Craciun marca Netflix, a fost filmata in Romania, la Palatul Cotroceni și Castelul Peleș din Sinaia. “A Christmas Prince” spune povestea unei tinere jurnaliste pentru care Craciunul vine mai devreme. Aceasta este trimisa in strainatate…

- Pentru promptitudinea cu care s-a raspuns la solicitarea de a lua in considerare un anunt al ASTRA Carei pentru Festivalul de Datini si obiceiuri de Craciun, ce data de 2 zile, am multumit Primariei Carei pentru ca pe adresa acestei institutii am remis adresa. Gestul este unul de curtoazie dar si…

- Take-Two Interactive a anunțat deschiderea unei noi divizii de distribuiție, intitulata Private Division, cu scopul de a ajuta micii dezvoltatori de jocuri. Pana acum, Obsidian Entertainment, Panache Digital Games (Ancestors: The Humankind Odyssey), Squad (creatorii lui Kerbal Space Program) și V1 Interactive…

- Am auzit multe pareri pozitive in ultimele zile, inclusiv din partea lui Ionuț Bodonea și a lui Mariciu, despre cel mai nou serial Netflix: “Dark”. Serialul a fost lansat la inceputul lunii și primul lucru pe care-l poți spune despre el e ca are o atmosfera similara cu cea a Stranger Things. In premiera,…

- Antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte, susține ca N'Golo Kante ar fi meritat sa caștige Balonul de Aur din acest an. Cu toate acestea, Conte considera ca dintre actualii jucatori ai lui Chelsea cele mai mare șanse de a caștiga trofeul le are Eden Hazard. In opinia tehnicianului italian, jucatorii ofensivi…

- Jurnalistul Catalin Striblea, realizatorul matinalului de la Digi FM, care poate fi ascultat, de luni pana vineri, de la 06:30 la 10:00, a comentat votul urgentat al modificarilor la Legile Justiției, care a avut loc cu scandal, miercuri, in Parlamentul Romaniei.