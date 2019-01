Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de iarna debuteaza cu tabere de schi si cursuri pentru copii pe partiile din Poiana Brasov, Valea Prahovei, Paltinis sau Straja, cu tarife ce incep de la 1.400 de lei de participant si ajung la peste 2.200 de lei in functie de numarul de nopti de cazare.

- Sezonul de schi in Poiana Brasov se deschide sambata, unele partii fiind practicabile in totalitate, altele doar pe anumite portiuni. De asemenea, vor fi pornite instalatiile de transport pe cablu. Salvamontistii recomanda prudenta in practicarea sporturilor de iarna.

- Veste mare pentru pasionații sporturilor de iarna. Șase partii vor fi deschise incepand de maine, in Poiana Brașov. Vremea rece a favorizat producerea de zapada artificiala, astfel ca pe partii s-a depus un strat consistent, care a fost pregatit in ultimele zile. Schiorii trebuie sa fie insa atenți,…

- Sezonul rece debuteaza an de an insotit de raceli si viroze. Cei mai mici dintre noi sunt bune gazde pentru aceste afectiuni. Iar daca copilul abia a debutat in colectivitate - cresa, gradinita, scoala - probabilitatea sa se imbolnaveasca este foarte mare.

- In fiecare an, aproximativ 170.000 de oameni aud "nu se mai poate face nimic". Dincolo de o lista de medicamente si de raceala cu care li se serveste un diagnostic sever, mii de pacienti se confrunta cu lipsa de indrumare si de sprijin medical, social si psihologic pe care un om o poate resimti atunci…

- La ultima sedinta s-au nascut discutii despre proiectul de hotarare de consiliu local privitor la cresterea tarifelor de transport pe cablu. Desi acel punct a fost votat in majoritate, el devenind intre timp o hotarare de Consiliu Local cu putere de lege, coonsilierul local independent Șerban Șovaiala…

- Instalatiile de inzapezire artificiala a domeniului schiabil din Poiana Brasov sunt pregatite pentru sezonul de iarna 2018-2019, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea. ''Cele 120 de lancii, 24 de tunuri, din care 14…