- Comparativ cu perioada ianuariefebruarie 2017 în anul 2018 pe aceeai perioad avem o cretere a radierilor de societi comerciale cu 40%. Numrul e radieri a fost în ianuarie februari 2018 de 231 de firme comparativ cu 165 de anul trecut.Înmatriculrile efectuate în aceeai perioad de...

- Andi Moisescu, moment emoționant la Romanii au talent, in cea de-a șasea ediție, vineri 23 martie. Speranțe mari i-au dus prin lume, dar visul i-a adus acasa. Acum, imaginația e libera sa prinda viața! Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului Vineri, de la 20:30, vom spune plini de mandrie…

- Medicii legiști de la Serviciul Județean de Medicina Legala Ilfov au efectuat necropsia cadavrului lui Andrei Gheorghe, potrivit mediafax.ro, care citeaza surse judiciare. Potrivit legiștilor, acesta avea probleme cardiace mai vechi și a suferit un infarct in trecut.

- Sorina, prima vaca care a produs 100.000 de litri de lapte, se afla la ferma din judetul Ialomita, exploatatia agricola a fermierului Nicusor Serban, informeaza agrointel.ro. Primele semne care indicau ca ar putea fi o vacuta performanta au fost observate dupa lactatia a patra, cand Sorina ajunsese…

- Simona Halep a fost eliminata dureros de la Indian Wells de Naomi Osaka (3-6, 0-6), iar criticile au curs neincetat la sfarșitul partidei."S-a facut de ras si m-a durut s-o privesc. Ar trebui sa ia exemplul lui Federer si a modului in care a revenit desi nu a jucat cel mai bun tenis al lui.…

- Descoperire șocanta intr-o casa parasita din apropierea municipiului Pitesti, unde un localnic a gasit un cadavru aflat in stare de putrefacție. Primele cercetari arata ca ar fi vorba despre un barbat dat disparut in urma cu un an. Imagine de cosmar intr-o casa parasita si lasata in paragina din satul…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Deși s-a spus ca este de negasit, Liviu Arteni a oferit primele reacții dupa moartea Israelei Vodovoz, femeia alaturi de care a trait o iubire patimașa, in ciuda diferenței de varsta. Sora acestuia a povestit ca fostul soț al Israelei este in stare de șoc de la aflarea tristei vești.

- Primarul Devei, Florin Oancea a susținut vineri o conferința de presa, organizata pentru a marca implinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului. Domnul primar a precizat inca de la inceputul conferinței, ca in aceasta perioada a depus un volum de munca foarte important, concretizat in inițierea…

- Cupa Romaniei 2018 la rugby. Primele partide oficiale din 2018 vor avea loc sambata, 10 martie, cand se reiau disputele din cadrul fazei calificarilor in semifinalele. In condițiile in care Știința Baia Mare, CSM București, Timișoara Saracens și Steaua București, ordinea la zi a clasamentului, nu mai…

- Sezonul de primavara al Ligii a III-a va incepe cu runda a XVII-a, dupa ce meciurile din prima etapa a returului, care ar fi trebuit sa aiba loc la sfarșitul saptamanii trecute, au fost reprogramate din cauza timpului nefavorabil, pentru data de 28 martie. Primele trei partide ale rundei se vor ...

- Imbatranirea este un proces natural cu care ne vom confrunta pana la urma cu toții. Textura pielii se modifica, apar ridurile, laxitatea tegumentara, ligamentara dar și a mușchilor. Primele semne apar incepand cu varsta de 30 de ani. Cu toate ca de-a lungul timpului s-au incercat mai multe metode precum…

- Sucevenii care au nevoie de tratamente medicale in strainatate pot beneficia de decontarea serviciilor medicale, de la Casa Asigurarilor de Sanatate, daca indeplinesc conditiile prevazute de legislatie. De la inceputul acestui an, la CAS Suceava au fost inregistrate 141 de formulare europene, ...

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operational si comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova si estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizatiei de la Agentia de Servicii Publice.

- Intr-o industrie extrem de dinamica precum cea a bunurilor de larg consum, retailerii sunt constransi sa tina piept schimbarilor de comportament de consum si a concurentei acerbe din piata prin investitii in zona de tehnologie, inovatie sau pozitionare. Tendintele arata ca focusul retelelor de retail…

- In urma cu sapte sau opt ani, un articol despre marțișoarele ce se vand la Aiud putea incepe cam așa: „Inainte cu mai bune de o saptamana de 1 Martie, zeci de comercianti de martisoare si-au amplasat tarabele pe trotuare și in piața agroindustriala din municipiu”. In aceste zile se poate spune ca inainte…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- Operatorul aerian de stat Tarom a anunțat, miercuri, ca va lansa mai multe zboruti interne, in sezonul de vara. Astfel, potrivit companiei, în sezonul de vară, Tarom lansează zborurile directe Cluj - Timișoara și Iași – Timișoara. Primele zboruri sunt…

- Dupa o iarna care ne da batai de cap, odata cu intrarea in sezonul cald, femeile ies din ”hibernare” și capata, mai mult sau mai puțin, incredere in ele. De ce spunem mai mult sau mai puțin? Pentru ca doar 3 femei din zodiac vor fi reginele primaverii, scrie realitatea.net.

- Viscolul a creat probleme si in judetul Galati. Insa, de data asta, nu s-au inchis drumuri si nici nu au mai ramas ambulante blocate in nameti. Cu ajutor de la drumari, la unele cazuri, cel putin pana acum, ambulantele au ajuns cu bine. "Pana in acest moment nu sunt drumuri inchise. Au fost probleme…

- ”Dorel” de la Primarie a dispus asfaltarea strazii Traian Vuia pe timpul ninsorii. ”Oare de ce nu doare prostia? Este o vorba ”Daca esti prost de mic cand este mare numai te joci”, a comentat un utilizator al grupului Info Trafic…

- Favoritii s-au impus in meciurile jucate luni in prima runda a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485, cu o singura exceptie, victoria nescontata a cipriotului Marcos Baghdatis in fata sarbului Viktor Troicki, cu 7-5, 6-2. Baghdatis (32 ani,…

- Utilizarea de tigari electronice zilnic dubleaza riscul de atac de cord, iar atunci cand oamenii fumeaza si tigari clasice, riscul de infarct creste de cinci ori, arata un studiu al Universitatii din California San Francisco (UCSF), dat publicitatii sambata.

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Echipajul feminin de bob-2 al Romaniei, alcatuit din Maria Constantin (pilot; antrenor CSSI Mamaia) si Andreea Grecu (impingator; sportiv legitimat la CSSI Mamaia), ocupa locul 16 dupa primele doua manse, desfasurate ieri, la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyoengChang. Cele doua sportive pregatite…

- Un echipaj SMURD de la Dej a intervenit luni in jurul orei 16 la Gherla, la un eveniment rutier. Din primele informații, un barbat care circula cu o bicicleta a fost acroșat de un autovehicul, in apropiere de bariera CFR de pe strada Liviu Rebreanu. Omul a primit primele ingrijiri de la medici și nu…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, va reveni pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat in perioada 19 – 24 februarie. Halep, care a mai fost lider mondial timp de 16 saptamani, intre 7 octombrie 2017…

- Tommy Lee, tobosarul defunctei Motley Crue, in varsta de 55 ani, a anuntat pe conturile sale de social media ca s-a logodit cu actrita Brittany Furlan. De asemenea si Brittany Furlan a postat pe contul sau de Twitter o poza cu inelul de logodna insotit de mesajul "cea mai buna zi din viata…

- Razbunare de tip mafiot impotriva redactiei 7Est, dupa ce am demascat un tun imobiliar pus in scena prin interpusi de catre viceprimarul Gabriel Harabagiu! Mircea Rotariu, „sageata” lui Harabagiu, un personaj certat de ani de zile cu legea, atat in Romania cat si in afara granitelor tarii, a apelat…

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- iUmor SEZONUL 5. Primii concurenți au sosit din toate colțurile lumii la "iUmor" cu mult avant, incredere și cu noi provocari pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmari și vor vota prestațiile din sezonul cu numarul cinci, incepand din 25 februarie, la Antena 1. Aspiranții…

- Grupul hotelier Orbis, prezent și in Romania, tocmai a anunțat ca a deschis primele hoteluri in Slovenia, Mercure (4 stele) și ibis Styles Maribor (3 stele) impreuna cu partenerul local și investitorul Terme Maribor.

- Liga I, etapa a 24-a: Concordia Chiajna – Dinamo (luni, 20.45, Digi, Telekom, Look). Torje și Palici sunt in lotul ”cainilor”. Antrenorul Vasile Miriuța a anunțat ca Torje și Palici vor fi in lot la meciul contra Concordiei Chiajna, programat luni. ”Nu ma tem de nimeni de la Chiajna. Noi sa jucam bine…

- Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, de la au debutat joi in Coreea de Sud, asa cum era prevazut, cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere. A XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna se va desfasura in Republica Coreea (Coreea de Sud), intre 9 si 25 februarie…

- In 2016, Uber a platit catre stat 187.000 de lei, in timp ce companiile de taxi au platit aproximativ 61.000 de lei, conform datelor emise de catre Ministerul de Finanțe. Din datele publicate de Ministerul de Finanțe reiese faptul ca unele firme de taxi inregistreaza un profit suspect de…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Romania joaca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africana a Cupei Davis, impotriva Luxemburgului. Primele doua intalniri au loc astazi și pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport și Digi Sport. ...

- In Irlanda de Nord, locul unde se filmeaza scenele care se petrec in Winterfell, fanii au surprins cateva imagini care dezvaluie soarta fortaretei Casei Stark. Mai multi irlandezi au postat pe Twitter filmari si imagini in care Winterfell apare cuprins de flacari. De asemenea, se vorbeste despre cel…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma, intr-un comunicat de presa, ca "personalul auxiliar" din invatamant cu norma partiala va trebui "sa aduca bani de acasa" in urma masurilor PSD-ALDE, acuzand coalitia de guvernare ca cel mai afectat sector de aceste masuri din domeniul salarial este educatia.

- Presedintele ALDE Giurgiu, Toma Petcu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa ce a trecut prin doua guverne, a simtit ca nu mai poate da randamentul maxim si in al treilea. Citeste si: Ipoteza SOCANTA in scandalul momentului: Informatii CAPITALE s-ar fi scurs de la SPP spre DNA…

- Cartierul Aradul Nou va beneficia de cateva investiții importante anul acesta, dupa ce și anul trecut au fost reabilitate mai multe strazi, afirma presedintele pe municipiu al PNL Arad, Sergiu Bilcea. „Bugetul Aradului cuprinde sume de bani pentru cateva investiții in Aradul Nou. In urma unei…

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Sezonul reducerilor de iarna continua la Iulius Mall Timisoara. Primele ediții din 2018 ale targurilor Expomineralia și Bag Expo aduc nenumarate surprize, propunand oferte de nerefuzat la mii de articole.

- Promotii ispititoare la accesorile Expomineralia si Bag Expo, in Iulius Mall Cluj (P) Sezonul promoțiilor de iarna continua la Iulius Mall Cluj, spre incantarea celor pasionați de cumparaturi, dar și de reduceri. Primele ediții din 2018 ale targurilor EXPOMINERALIA și BAG EXPO aduc nenumarate surprize,…

- Au fost semnate contractele de finantare pentru reabilitarea a doua unitati prescolare din Turnu Magurele in Economie / 10 obiective de investitii au fost aprobate spre finantare prin PNDL II pentru municipiul Turnu Magurele, iar acestea privesc modernizarea si reabilitarea unor strazi, reabilitarea…