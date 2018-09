Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul Nobel 2018 se deschide luni, cu premiul pentru medicina, dar fara un trofeu pentru literatura, anulat pentru prima data in ultimii 70 de ani. Donald Trump, Moon Jae-in si activista yazidi Nadia Murad sunt cateva dintre numele vehiculate pentru premiul Nobel pentru pace.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea dintr-o vizita de…

- ''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa Alba, inainte de a se pleca inspre statele din sud-est afectate de uraganul Florence. ''Amintiti-va ca, inainte sa devin presedinte, multi credeau ca un razboi cu Coreea de Nord…

- Afirmatiile sale par sa releve pozitia oficiala a Washingtonului, potrivit caruia tara comunista trebuie mai intai sa adopte masuri concrete in favoarea denuclearizarii, cum ar fi o declaratie privind programele sale nuclear si balistic, inainte de angajarea unor discutii serioase in legatura cu…

- Coreea de Nord pare ca ar finaliza extinderea unei fabrici de rachete balistice, conform unei analize a cercetatorilor americani pe imagini din satelit, scrie CNN potrivit News.ro . Imaginile, surprinse de Planet Labs Inc. din San Francisco si analizate de cercetatori de la Institutul pentru Studii…