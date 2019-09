Sezonul de toamnă aduce şi răceli. Ce să faci când ai febră. Cum să scapi de febră rapid Febra poate fi simptomul unei afectiuni serioase si nu o vei putea combate daca nu rezolvi intai boala. Tocmai de aceea pe eticheta multora dintre medicamentele antitermice scrie ca daca febra nu dispare dupa 3 zile, trebuie sa ceri sfatul doctorului. Medicamentele care se elibereaza fara reteta sunt menite sa rezolve o infectie virala minora. Acestea au rolul de a controla febra medie pentru ca tu sa poti "functiona" pe timpul zilei. Insa daca febra persista, nu continua cu medicamentele fara sa ceri sfatul medicului. Ce sa faci cand ai febra. Febra este prezenta daca:

Stiri pe aceeasi tema

