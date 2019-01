Stiri pe aceeasi tema

- Zapada și viscolul din ultima perioada au format troiene de aproape doi metri pe drumurile care asigura legatura cu catunele din Munții Apuseni. Utilajele fac fața cu greu operațiunilor de deszapezire. Autoritatile locale depun eforturi pentru a debloca drumurile de acces spre satele situate pe culmile…

- Salvamontistii au intervenit, primele doua zile din noul an, in 71 de cazuri semnalate prin Dispeceratul National Salvamont, cele mai multe inregistrandu-se in Alba (15 apeluri), Predeal (14), Sinaia (8) si Busteni (6), dar si in majoritatea zonelor montane din tara. Pe partiile de la Arieșeni și Șureanu…

- Starea partiilor din Alba in perioada 4 – 10 ianuarie Exceptand vremea foarte aspra, specifica inceputului de ianuarie, condițiile de schi sunt excelente, la Șureanu. Zapada proaspat așternuta asigura un sezon de lunga durata, cu partii perfect pregatite și zone de off-piste care gem de omat abundent.…

- Starea partiilor din județul Alba in perioada 21 – 27 decembrie. Ninsorile abundente și vremea rece din ultimele zile au facut ca starea partiilor de la Șureanu sa fie remarcabil de buna. Cu alte cuvinte, vom avea partii excelente de sarbatori. Nu mai exista smocuri de iarba, nici pietre, ci doar zapada…

- A venit iarna! A inceput sa ninga și la munte, iar peisajele sunt de poveste pe Dealul Mare, spre Campeni. Drumul este acoperit de zapada, iar traficul se desfașoara in condiții de iarna. Zapada cazuta in ultimele 24 de ore a facut ca pe drumurile din Alba se se circule, sambata, in conditii de iarna.…

- Școala de schi și centrul de inchirieri „Pași Liberi”, in parteneriat cu Domeniul Schiabil Șureanu, anunța in mod oficial deschiderea sezonuui de schi din Munții Șureanu, pentru data de 14 decembrie 2018, vineri. Este vestea cea mare și buna, așteptata de mii de schiori și boarderi din toata țara. Sezonul…

- Cu doua saptamani inainte de Craciun, ninsorile s-au reintors in Romania, de aceasta data venind dinspre Transilvania. Șoselele sunt deja acoperite de zapada și drumarii intervin ca sa--i ajute pe șoferi. Meteorologii au prognoza actualizata pentru toate regiunile. Ninsorile au inceput sa se manifeste…

- PROGNOZA METEO. Conform meteorologilor, primele ninsori iși vor face apariția inca luna noiembrie, in anumite zone ale țarii, iar in lunile decembrie, ianuarie și februarie vom avea stat consistent de zapada. Este de așteptat, insa, ca in lunile decembrie, ianuarie și februarie sa ninga frecvent.…