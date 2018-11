Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza luni si marti o vizita oficiala in Franta, cu prilejul inaugurarii Sezonului cultural Romania-Franta, care vizeaza zece ani de la semnarea Declaratiei de Parteneriat Strategic, precum si celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918. Luni seara, seful statului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au fost primiti, duminica, la Palatul Elysee, de presedintele francez, Emmanuel Macron, care a avut-o alaturi pe sotia sa, Brigitte. Liderii internationali care participa duminica, la Arcul de…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata si duminica, la Paris, la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Sambata, cu ocazia vizitei la Paris, seful…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a depus, marti, o coroana de flori la Altare della Patria din Roma. Ceremonia solemna in onoarea sefului statului roman a cuprins onoruri militare. Totodata, Garda de…