- Mitropolitul Banatului, impreuna cu preoții din parohie, a oficiat Sfanta Liturghie, la finalul careia a rostit un cuvant de invațatura despre viața și faptele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. In apropiere de biserica din Timișoara – Fratelia se afla Centrul social, cultural și educațional…

- Ansamblul profesionist „Banatul” va prezenta in 13 iunie, de la ora 18.30, un spectacol in premiera, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, care va avea loc in sala din cladirea operei timisorene. Ionut Fulea, Liliana Laichici, Dumitru Teleaga, Oana Tomoioaga, Bogdan Toma, Iasmina…

- Cea de-a XIX-a editie a celui mai pitoresc festival al traditiilor, Festivalul Etniilor, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis si de Muzeul Satului Banatean, se va desfasura duminica, 2 iunie, de la ora 14.00, in incinta muzeului in aer liber. Vor fi reprezentate numeroasele etnii…

- Mii de flori aruncate la gunoi sau cum arata centrul Timișoarei dupa o petrecere. Dupa un weekend cu ploi și cu o petrecere mamut a unui lanț de magazine, a sosit vremea curațeniei in centrul istoric al Timișoarei. VIDEO

- Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza…

- Vineri, 17 mai, președintele Romaniei va sosi la Timișoara pentru o vizita de o zi. Iata programul oficial al președintelui: La ora 13:15 este programata vizitarea Memorialului Revoluției La ora 14:00, președintele va particpa la dezbaterea „Become your best! – printr-un invațamant superior de calitate”…

- La un magazin de pe str. Vasile Alecsandri din centrul Timișoara, angajații societații comerciale au observat doi tineri care au sustras mai multe bunuri alimentare de pe rafturi. Polițiștii locali i-au identificat imediat pe tinerii surprinși la furat. Ambii sunt minori, avand varsta de 15 ani și sunt…

- Luni, 15 aprilie 2019, ora 19.00, va avea loc la sala Magna Curia din incinta Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, recitalul de pian al elevului Logojan Mircea Vasile din clasa a XII-a, prof. Ona Doina, organizat de ONG PIANO „MODUS VIVENDI” -Deva in colaborare cu Liceul de Arte…