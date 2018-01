Stiri pe aceeasi tema

- Inițiatoarea evenimentului și principalul organizator, Alexandra Pintrijel Hagiu, a declarat ca ediția de la Sfantu Gheorghe va sta sub semnul Unirii Principatelor Romane. Manifestarea va avea loc la ora 15.00 și iși propune sa reconstituie imaginea șezatorilor de altadata, in cadrul carora munca se…

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane a fost marcata la Sfantu Gheorghe, pe parcursul a doua zile. Programul a cuprins un simpozion dedicat evenimentului, dar și un ceremonial militar și religios, alocuțiuni și o Hora a Unirii. Manifestarile dedicate Micii Uniri au debutat marți,…

- Lucrari de Beethoven, Liszt și Rachmaninov vor putea fi ascultate astazi, la Sfantu Gheorghe, in interpretarea pianistului covasnean Szocs Botond. Recitalul acestuia are loc la Biserica Unitariana din municipiu (din strada Kos Karoly, nr.2), incepand cu ora 19.00. Intrarea este libera. Originar din…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- „Ii asteptam alaturi de noi pe toți cei care doresc sa horeasca alaturi de noi in unire, dragoste, frație menținand vie flacara tradiției neamului tomanesc!” Șezatoarea itineranta intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie” va ajunge sambata, la Sfantu Gheorghe, aceasta fiind prima sa „calatorie”…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Personalitatea poetului național Mihai Eminescu se regasește in izvoarele istorice, edite și inedite, aflate in pastrarea instituțiilor de cultura din județul Covasna, in mod deosebit in arhive și biblioteci publice. Astfel, Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe, profilata pe colectarea deseurilor de fier vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul s-a propagat pe o…

- Centrul de recuperare medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe pornește inscrieri pentru un nou curs de terapie japoneza „Yumeiho®”. Cursul va avea loc la sediul Centrului „Prevent” din municipiu (din strada Crangului, nr. 31, bloc 36, scara A, ap. 1, Sfantu Gheorghe), iar cei interesați sa participe,…

- Impozitele locale pe anul 2018, in municipiul Sfantu Gheorghe, raman neschimbate, insa la Targu Secuiesc acestea vor creste cu 10%. Conducerea Primariei Targu Secuiesc a mentionat, pe site-ul institutiei, ca „pana acum, impozitele au fost tinute la un nivel minim, insa politica guvernului actual va…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, intenționeaza sa realizeze o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. „Incercam sa realizam o harta mediului in ceea ce privește orașul Sfantu Gheorghe. In acest scop, in data de 2 februarie…

- Preotii de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe vor pregati pentru enoriași aproximativ 2000 de litri de apa sfintita, cu ocazia Bobotezei. „Catedrala se pregatește, din punct de vedere organizatoric, cu 2000 de sticle cu agheasma, ca și anul trecut. Vom avea apa sfințita și in ziua de Boboteaza,…

- Revelionul va fi marcat și de aceasta data, in Piata centrala din Sfantu Gheorghe, unde intrarea in noul an va fi marcata de doua ori – la ora 24.00 si la ora 1.00, prin focuri de artificii. Atmosfera va fi intreținuta de Lohn Jennon, DJ din Sfantu Gheorghe, Nicola și cantarețul maghiar Homonyik Sandor…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…

- In apropierea Craciunului, „Mesagerul de Covasna” daruiește cititorilor sai un interviu cu pr. dr. Sebastian Parvu, preot paroh la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe. Va prezentam un dialog de de suflet, despre sarbatoarea Nașterii Domnului, despre copilarie și despre manifestarile organizate,…

- La Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se desfasoara, in aceasta perioada, un program bogat de manifestari specifice sarbatorilor de iarna. Reprezentanții instituției se pregatesc pentru un Craciun ca intr-o mare familie, primind vizita rudelor, dar și colindatori. „In aceasta perioada,…

- Un grup de elevi de la Liceul „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe a inființat, recent, „Consiliul județean pentru protecția mediului”. Elevii studiaza la clase de protecția mediului și și-au propus, astfel, conștientizarea tinerilor de varsta lor și a populației județului, in general, asupra importanței…

- Doamna profesor inginer Maria Peligrad, președinta Fundației „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, implinește astazi 70 de ani, din care peste jumatate i-a dedicat elevilor și profesiei de dascal. Aproape patru decenii a fost cadru didactic in Sfantu Gheorghe, debutand la Școala de Specializare…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, si Serviciul de Ajutor Maltez vor organiza joi o actiune de colectare de jucarii in beneficiul copiilor nevoiasi, la finalul meciului cu Olympiakos Pireu, care se va disputa la Sfantu Gheorghe, in cadrul EuroCup. Initiatorii actiunii…

- Firma care trebuia sa monteze ghirlandele luminoase de sarbatori pe strazile din municipiul Sfantu Gheorghe va fi penalizata, deoarece nu si-a respectat obligatiile contractuale, a informat conducerea primariei, printr-un comunicat de presa remis marti AGERPRES. „Compania contractata prin sistemul electronic…

- Aproximativ 100 de elevi de gimnaziu, de la mai multe unitați de invațamant din județ, au susținut, vineri, programe artistice, in cadrul Festivalului intitulat „Dans, muzica si miscare”- ce s-a desfașurat la Sfantu Gheorghe, in organizarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”. Manifestarea a avut ca scop…

- Pentru al doisprezecelea an, Povestea din Ajun – Meses Karacsony continua la Sf. Gheorghe, in organizarea Asociatiei de Tineret Ecou si a Consiliului Elevilor de la Colegiul National „Mihai Viteazul”, in perioada 11-20 decembrie. O echipa de 60 de spiridusi este pregatita sa aduca spiritul sarbatorilor…

- Miercuri, 6 decembrie 2017, in jurul orei 17:40, pe DN 13E a avut loc un accident rutier. Din cercetarile efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat de 50 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sfantu Gheorghe catre intersecția cu DN 11, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe este suspectat ca, in urma unor operatiuni bancare frauduloase, a sustras cateva mii de lei din contul unui coleg de serviciu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat joi…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, nu departe de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin.…

- Cateva sute de persoane din Sfantu Gheorghe au participat, duminica seara, la ceremonia de aprindere a primei lumanari de Advent, precum si a ghirlandelor luminoase care vor impodobi strazile din municipiu in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru catolici si protestanti, Adventul are aceeasi semnificatie…

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, si dr. Ioan Lacatusu, unul dintre liderii marcanti ai societatii civile romanesti din judet, decorati recent de mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, cu distinctia Crucea Saguniana, au fost felicitati, duminica, de catre episcopul Covasnei si Harghitei,…

- Ziua Nationala a Romaniei si aniversarea a 99 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 au fost marcate prin diverse manifestari care s-au desfașurat in mai multe localitati ale judetului Covasna, printre care Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzaului, Barcani, Zagon, Brețcu,…

- Elevi ai Școlii Speciale din Sfantu Gheorghe și-au expus in aceasta luna lucrarile in doua școli din Brașov și trei școli din Sfantu Gheorghe, demonstrand astfel ca talentul nu face discriminare. Cinci copii cu dizabilitați, doua fete și trei baieți, cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani au lucrat cu…

- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a desfasurat, joi, un exercitiu tactic la noua arena sportiva din Sfantu Gheorghe, pornind de la un scenariu ce a avut la baza producerea unui incendiu in timpul unui meci de futsal. Echipele de interventie au actionat pentru stingerea…

- Fundația creștina Diakonia organizeaza astazi evenimentul intercultural „ROMARO”, la „Arena Sepsi”, in cadrul proiectul „ȘCOALA DUPA ȘCOALA” / „Incluziune sociala si imbunatatirea conditiilor de viata a romilor si a altor grupuri vulnerabile”. La data de 24 noiembrie 1989 a fost adoptata, de catre Adunarea…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, s-a raliat miscarii „Movember”, aparuta in urma cu mai bine de un deceniu, care isi propune sa traga un semnal de alarma asupra bolilor specifice barbatilor, in special asupra cancerului de prostata. Antal Arpad, asemenea celorlalti barbati din intreaga…

- Ghirlandele luminoase ce vor impodobi municipiul Sfantu Gheorghe in perioada sarbatorilor de iarna vor fi aprinse anul acesta in seara zilei de 3 decembrie. Primarul Antal Arpad a declarat, pentru AGERPRES, ca, potrivit traditiei, in centrul municipiului va fi amplasata o coroana imensa de brad cu patru…

- Aproximativ noua formații și grupuri de colindatori din mai multe județe din țara sunt așteptate la festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe. Președinta Fundatiei, prof. ing. Maria Peligrad, a declarat ieri ca Festivalul…

- Artisti internationali vor participa la a doua editie a Festivalului International de Teatru Miscare FLOW, care se desfasoara la Sfantu Gheorghe in perioada 22-26 noiembrie, evenimentul cultural inedit si inovator fiind unic in regiune si reprezentand „un loc de intalnire al trendurilor de teatru fizic…

- Elevii din invatamantul primar si gimnazial din județul Covasna sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica „Traditii din traditii – Obiceiuri ale familiei mele”. Concursul este derulat in cadrul proiectului educațional cu același nume, realizat de Școala Gimnaziala Speciala din…

- O intalnire pe tema dezvoltarii producției de sfecla de zahar și a relațiilor de colaborare intre producatorii de sfecla de zahar și principalul procesator in domeniu a avut loc ieri, la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Evenimentul a fost organizat la inițiativa producatorilor de…

- „Culinariada” – un complex program ce promoveaza arta culinara și hranirea sanatoasa in randul elevilor din țara, demarat de asociația culinara profesionala „Euro-Toques Romania”, a debutat la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui program, miercuri, 15 noiembrie,…

- La Sala Sporturilor „ Szabo Kati” din Sf. Gheorghe se desfașoara , timp de 4 zile, partidele din Grupa „F” a Campionatul Național de handbal masculin Juniori 2, turneu 1 sala, dupa urmatorul program: JOI, 16.11.2017 NR. ORA ECHIPA ECHIPA 1 14.00 CS OLIMPIC TG. MUREȘ LPS TG. MUREȘ 2 15.30 CS DINAMO…

- In acest week-end a avut loc, la Cluj-Napoca, prima ediție a Cupei Transilvaniei Open Martial Arts, organizata de catre clubul sportiv Whooooo Istru. La aceasta au participat sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, Clubul Sportiv Samurai OPS, precum și de la Clubul Sportiv „Show Time”,…

- In municipiul Sfantu Gheorghe, incepe festivalul de muzica de camera vibrate!session, care se considera a fi o sora mai mica a festivalului vibrate! din Brașov. Despre eveniment ne-a povestit in cadrul conferinței de joi, Knop Ildiko, coordonatorul de proiect și program al Casei de Cultura Konya Adam,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) a catalogat, joi, drept „obraznicie” faptul ca omologii sai din tara se plang ca nu le ajung banii pentru plata salariilor dupa ce au marit veniturile angajatilor in urma cu cateva luni. Antal Arpad a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, situația lucrarilor de pe cele patru artere din oraș. „Vestea buna este ca așa cum ne-am propus, pana la sfarșitul lunii noiembrie, practic chiar un pic mai devreme, putem spune ca vom finaliza lucrarile…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reziliat contractul cu jucatorul lituanian Marius Papsys si ia in calcul si alte schimbari, inclusiv la nivelul staff-ului tehnic, a anuntat luni seara, patronul echipei, Dioszegi Laszlo, pe o retea de socializare. Acesta a mai mentionat ca a inceput sa caute…

- O echipa compusa din sportivi ai Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe legitimați la secția de schi alpin, a efectuat recent un stagiu de pregatire in Lituania, ce a avut ca obiectiv participarea la Cupa Baltica. Stagiul s-a desfașurat in perioada 27 octombrie – 4 noiembrie (a.c.), pe partia de schi…

- Aproape jumatate din numarul persoanelor prezente la minibursa locurilor de munca organizata vineri, 3 noiembrie, la Sfantu Gheorghe, au fost invitate la interviuri sau probe de lucru, in vederea angajarii, conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Mini-bursa,…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe nu preconizeaza majorarea taxelor si impozitelor pe anul 2018, desi acestea sunt la nivelul minim prevazut de lege, a declarat, joi, primarul municipiului, Antal Arpad. Edilul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in Sfantu Gheorghe exista „perceptia”…

- Un turneu internațional de fotbal pe teren redus va avea loc luni, 6 noiembrie, la Sfantu Gheorghe. La eveniment vor participa echipe din școli gimnaziale din municipiu, in cadrul „Olimpiadei Gimnaziilor”, dar și o echipa din Zirc (Ungaria). Turneul este organizat in sala de sport a Liceului Tehnologic…