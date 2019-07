Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vaslui a fost surprins in timp ce a dat o spargere la o pizzerie din oraș. Omul a fost surprins in timp ce a așteptat momentul propice. Intai a cautat prin dulapuri. Iar mai apoi a scotocit in casa de bani, a notat vremeanoua.ro. Hoțul n-a luat decat bancnotele mari, dar le-a lasat pe…

- Brigitte Sfat are un voal lung și o diadema impresionanta la nunta sa de azi cu Florin pastrama, cel care ii este cel de-al patrulea soț. In ziua in care are loc cununia religioasa, Brigitte Sfat a mers a la un salon de infrumusețare pentru a se coafa și pentru a-și aranja voalul. Bruneta și-a prins…

- Ciobanul disparut de joi in Maramureș nu a fost gasit pana duminica, iar unul dintre salvatori a cedat și a fost coborat pe targa din munți. Este vorba de un salvator patruped, un caine de urma epuizat, care a fost adus la baza Muntelui Șerban de polițiști, pompieri și o echipa de salvatori canini.…

- Au drept de joc cei cu varsta intre 16 si 25 ani, cu cate doi jucatori mai mari in fiecare echipa. Dai gol, adversarii pierd un jucator. Jocul dureaza 10 minute sau pana cand una dintre echipe nu mai are jucatori pe teren. Romania a dat campioana mondiala in aceasta ramura a sportului rege.…

- Au fost inregistrate 1.700 donații, cu 122% mai mult fața de ediția 2018, iar 1.500 de alergatori au direcționat taxa de participare catre unul dintre cele 20 proiecte comunitare, la festival inregistrandu-se cu 1.313 mai mulți participanți fața de anul trecut. „Pentru prima data in…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a primit statutul de utilitate publica, pas important pentru inlesnirea funcționarii și finanțarii organismului care pregatește orașul pentru anul 2021 „Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi acordarea statutului de utilitate publica…

- Pe 11 mai, de la ora 15, perechile imbracate in port popular vor sosi la biserica romano-catolica din Lipova, acolo unde o ora mai tarziu va avea loc slujba festiva. Dupa terminarea ceremoniei religioase, perechile vor porni in pas de marș prin oraș, iar de la ora 18, la Centrul de Recreație de pe strada…

- Astazi, jurnaliștii gorjeni, s-au putut bucura de urari, cu ocazia Zilei Presei Libere. Dragi telespectatori, va mulțumim ca ne urmariți zilnic! Voi sunteți motivul satisfacției noastre, voi sunteți cei ce ne motiveaza spre obținerea de noi rwzultate. Ziua de 3 mai, a fost declarata in anul 1993, Ziua…