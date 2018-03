Sexy ispita de la Insula Iubirii, accident vestimentar! I-au iesit sanii pe afara in PUBLIC / VIDEO INCENDIAR

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca are toate motivele sa fie geloasa! Liviu este fost concurent la ”Insula Iubirii” și, recent, a facut un compliment periculos, pe rețeaua de socializare, tocmai unei foste concurente a reality-show-ului. Este vorba chiar de Alexandra, o concurenta controversata a show-ului. Liviu i-a scris tinerei…

- Bianca de la "Insula Iubirii" a reusit sa socheze pe toata lumea in decembrie anul trecut, cand a aparut total schimbata, dupa ce isi operase fata. De atunci a evitat sa isi posteze pe retelele de socializare fotografii facute de aproape.

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", stie cum sa isi tina admiratorii pe jar. Daca in urma cu cateva luni posta o fotografie in care isi tine mainile pe burta, acum a facut publica o alta imagine cu o burta mult mai mare.

- Un eveniment rutier fara victime a avut loc pe DN 1B la intersectia catre Dealul Viei. Potrivit polutistilor, un autoturism a iesit in afara carosabilului si s-a rasturnat. Din primele verificari, un conducator auto in varsta de 48 de ani, din Galbinasi, care se deplasa pe DN 1B E577 din directia Ploiesti…

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 14:45, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud. Din primele informații unui șofer i s-a facut rau in timp ce conducea un autoturism, acesta ajungand cu mașina in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, pe strada Transilvaniei din Aiud, șoferul unui…

- Cine nu e pe rețelele sociale nu exista! E un adevar al zilelor noastre, pe care l-au ințeles și reprezentanții instituțiilor. Biserica, bancile sau restaurantele comunica tot mai des in online. In cazul afacerilor, strategiile alese pot garanta succesul.

- Ninsorile care au dat buzna peste intreaga țara scot in vileag și problemele din transportul public. Astfel, dintr-un clip video aparut pe o rețea de socializare, se vede cum ninsoarea a ajuns și in interiorul troilebuzelor care circula prin Chișinau. Potrivit autorului postarii, este vorba de un troleibuz…

- Florin Salam a postat un mesaj pe pagina sa de facebook, unde a etichetat-o și pe iubita lui, Roxana Dobre, cea care i-a daruit doi copii. In ultimul timp, cei doi au avut cateva probleme, pe care, aparent, le-ar fi rezolvat, insa se pare ca lucrurile nu sunt chiar roz in viața artistului.

- Chinedu Udoji, jucatorul celor de la Kano Pillars, a murit la varsta de 28 de ani. Nigerianul a fost implicat intr-un accident de mașina, cand se intorcea la echipa de club, dupa ce și-a vizitat colegii de la fosta echipa. Udoji evolua pentru clubul Kano Pillars, iar tristul eveniment s-a…

- O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara, traficul fiind blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Hocheiul, chiar daca este jucat de femei, trebuie sa se se incheie in pumni, este conceptia de peste Ocean, iar sportivele din Lumea Noua nu se dezmint nici la Olimpiada de la PyeongChang. Mai ales ca vineri am avut parte de un "clasic", SUA - Canada. Citeste si Accident infiorator la Olimpiada.…

- Sefa Executivului a prezentat public scuze, urmare a afirmatiei facute seara trecuta, la TV, si care a starnit numeroase controverse. Pe site-ul Guvernului s-a transmis, vineri, un comunicat din care reiese ca “premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia facuta in cadrul unei emisiuni…

- Oana Zavoranu si soțul ei, Alex Ashraf, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezita sa iși arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. De Ziua Indragostitilor, Oana Zavoranu și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste. Fanii…

- Robert Popescu, fosta ispita de la "Insula Iubirii", stie cum sa isi scoata in evidenta abdomenul perfect lucrat, dar mai ales sa profite de Ziua Indragostitilor pentru a demonstra iar ca este un barbat atent la fizicul sau.

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii", o tine pe Bianca in puf! De cand s-au intors din Thailanda cei doi au mers intr-o multime de vacante, in locul care mai de care mai interesante din intreaga lume.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Circul Globus a fost amendat de Primaria Capitalei pentru ca nu a grabit relocarea animalelor salbatice in gradini zoologice, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu animale tinute in custi, afara, in curtea institutiei. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a interzis de la inceputul…

- Un accident rutier a avut loc marți la intrarea in orașul Cugir. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Evenimentul rutier s-a petrecut in jurul orei 14.00, la intrare in Cugir. Potrivit martorilor, barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice…

- Bianca, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", si-a indeplinit un vis! Focoasa bruneta a plecat la mii de kilometri departare pentru a lua parte la un fenomen foarte frumos, dar si pentru a se relaxa si bucura de zapada!

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Aseara, politistii din cadrul Politiei orasului Tg. Frumos au fost sesizati prin 112 , despre faptul ca pe DE 583, in afara localitatii Baltati a avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime omenesti. Dincercetarile efectuate de politisti la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 38 de ani, din…

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Nicoleta Dragne este in continuare una dintre cele mai controversate apariții dupa ce a fost ispita la “Insula Iubirii”. Fara sa iși propuna in mod special, dragostea a lovit-o cand se aștepta mai puțin și s-a indragostit in cadrul emisiunii de un concurent, pe care astazi vrea sa il dea uitarii.

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Accident rutier produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus in aceeasi directie de un…

- Un grac accident rutier s-a produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara municipiului Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat, a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18:20, in centrul localitații Șugag. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și s-a izbit de alte autoturisme ce erau parcate in afara drumului. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW, un Renault, un…

- Bianca, una dintre cele mai controversate foste concurente de la "Temptation Island – Insula Iubirii", si-a operat fata si si-a marit si buzele. Pe internet, sotia lui Liviu Gherman "a scapat" o poza facuta la scurt timp dupa interventii, iar chipul sau e foarte umflat. Pe multi dintre fani i-a socat…

- O șoferița a fost ranita, in cursul nopții trecute, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN 7, in Alba, la limita cu județul Hunedoara. Potrivit Poliției Alba, tanara era singura in mașina. ”Accident DN7 la limita cu judetul Hunedoara. O șoferita de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului si s-a…

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- Nicoleta, una dintre ispitele de la “Insula Iubirii”, s-a speriat teribil in Ajunul Craciunului. Tanara a fost implicata intr-un accident rutier, insa, din fericire, a scapat cu bine. Prin intermediul contului personal de socializare, bruneta a tinut sa le multumeasca persoanelor care au sarit in ajutorul…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.