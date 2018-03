Stiri pe aceeasi tema

- Masina a devenit parte din viata noastra de zi cu zi, iar atunci cand in ecuatie intra si un copil, masina devine cu adevarat indispensabila. Plecam in vacante, mergem la cumparaturi, ducem copiii la gradinita sau la scoala si apoi ne continuam drumul catre serviciu.

- Un invatator din judetul Cluj este anchetat penal dupa ce mai multi parinti s-au plans ca le-a batut copiii. Totul a plecat de la un baietel de opt ani care s-a plictisit la repetitiile pentru serbarea de Ziua Femeii. Dascalul de 48 de ani l-a lovit cu un bat si l-a umplut de vanatai. Enervat ca baietelul…

- Ianis Zicu a fost, cu siguranta, unul dintre cei mai talentati jucatori romani, iar faptul ca a fost legitimat la Internazionale Milano dovedeste acest lucru cu varf si cu indesat. Totusi, machedonul a dat cu bata-n balta, cum se spune in popor, chiar pe finalul carierei. Acesta s-a ingrasat si a devenit…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc miercuri dimineața într-un bar din județul Arad. O tânara de doar 23 de ani a fost împușcata de trei ori de "iubitul" ei cu o arma de vânatoare.

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.Potrivit…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Un copil in varsta de șase ani este cautat de polițiști, dupa ce mama baiețelului a anunțat dispariția acestuia. Femeia se gandește la ce-i mai rau, cu atat mai mult cu cat, de o luna, ar fi primit amenințari din partea tatalui natural al minorului.

- Conform unui studiu, 26% dintre copii resping zilnic mâncarea, iar vina le apartine în principal parintilor care îi mituiesc cu mâncare nesanatoasa pentru a-i convinge sa manânce tot din farfurie.

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata in șase luni și ca va deveni mama pentru a treia oara a cazut ca o bomba in peisajul monden romanesc. Mai mult decat atat, pare-se, sarcina pe care o are mezina familiei Basescu a facut ca relația ei cu actual ei iubit, Catalin, sa devina mai buna ca niciodata.

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu, supranumita EBA, anunța pe Facebook detaliul de viața personala ca e din nou insarcinata și va avea al treilea copil. „In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi si, fara sa aveti parte…

- Fostul presedinte al Rominiei, Traian Basescu a anuntat, luni, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara. Anuntul a fost facut dupa ce Elena Basescu a confirmat ca este insarcinata in 6 luni."Mare bucurie Anul acesta, se va naste cel de al treilea copil al fiicei mele Elena. Ma bucur enorm ca…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- Elena Basescu a anuntat, luni, Facebook, ca este insarcinata in 6 luni cu iubitul sau, Catalin Tomata. Anuntul a fost facut dupa ce, in ultimele zile, s a vehiculat in presa ca este insarcinata."Bravo Vigilentii paparazzi au facut marea descoperire: sunt insarcinata.In doar trei luni, mi se va indeplini…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- “U” Cluj – Poli Timișoara, un duel studențesc cu o istorie de șapte decenii Clujenii vor juca sambata, la Timișoara, intr-o infruntare al carei prim episod a fost acum 70 de ani. Pe Stadionul "Știința", "Șepcile roșii" vor întâlni Poli Timișoara, dupa aproape 7 ani. Partidele…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf și mizerie. Reprezentanții unitații medicale recunosc ca s-a facut o astfel de internare, pentru ca tatal sa nu fie cazat in același…

- Eugenia Grecu, mama lui Rares, un copil nevazator in varsta de 16 ani, elev in clasa a X-a la Colegiul National Al.I Cuza din Ploiesti, acuza conducerea institutiei si o parte dintre profesorii care predau aici ca incalca dreptul elevilor cu cerinte educationale speciale.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un minor, banuit de furtul unui telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 19 ianuarie, adolescentul de 14 ani din Arad, a sustras un telefon mobil din vestiarul salii de sport a unui liceu din municipiul Arad,…

- Bebe Cotimanis pare sa fie foarte, foarte indragostit. Doar ca nu de soția lui, cea cu care s-a casatorit in urma cu mai puțin de patru ani, ci de o alta femeie, colega de-ale lui de teatru. Iar momentele petrecute cu aceasta nu lasa loc de interpretari.

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 17.06, un barbat, de 27 ani, cetațean strain, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN2-E85, pe direcția Focșani-Bacau, in afara localitații Garoafa, nu s-a asigurat la schimbarea benzilor de circulație, obligand conducatorul autoturismului care rula pe banda…

- O femeie de 42 de ani din Dagestan, in sud-vestul Rusiei, a adus pe lume, pe cale naturala, o fetița uriasa care a cantarit 6,3 kilograme la naștere. Acest copil este considerat de catre medici, un copil - gigant - cantarind mult mai mult in conformitate cu standardele medicale.

- Lui Ingeborg McIntosh nu i-a fost prea ușor sa-l adopte pe fiul ei.Jordan era un nou nascut și era plasat intr-o familie temporara, femeia a trebuit sa lupte timp de 4 ani pentru a o convinge pe mama lui naturala sa ii cedeze drepturile Mama biologica voia ca Jordan sa mearga intr-o familie de culoare.Dar…

- Poliția roaga cetațenii sa anunțe daca au vazut minorul Cibotari Denis Ion, a.n. 29.09.2005, locuitor al orașului Florești. La data de 30.01.2018 aproximativ la orele 13:00, acesta a plecat la joaca si pina in prezent nu s-a mai intors acasa. SEMNALMENTE: Inaltimea aproximativa 1,50 m, ochi de culoare…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi. A

- Arya Permana, in varsta de 12 ani, din Indonezia, considerat cel mai greu copil din lume, a reușit sa piarda suficienta greutate pentru a ieși din casa și a se putea juca cu prietenii, scrie Unilad.co.uk.

- Oana Zavoranu nu se poate abține și a postat pe contul de socializare, un nou mesaj dur la adresa vedetelor care au blog și promoveaza anumite produse, in mediul virtual. Oana Zavoranu a revenit cu un nou mesaj in mediul virtual. De data asta, vedeta s-a dezlanțuit, iar cuvintele ei ironice au creat…

- In Statele Unite, parintii pot sa se debaraseze de un copil adoptat daca acesta nu le... convine. Un reportaj difuzat recent in cadrul emisiunii "Sept a Huit" a postului de televiziune francez TF1 dezvaluie dedesubturile "targurilor de copii" la care sunt prezentati minori ai caror parinti adoptivi…

- Dr. Quinn: Nu va plac dietele? O nutriționista din S.U.A. va invața cum puteți slabi… mancand. Pentru unii oameni (puțini, ce-i drept), este floare la ureche sa țina o dieta, fie ea și una extrema. Alții, în schimb, nu reușesc nicicum sa fie atât de motivați și disciplinați încât…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…

- Un tata a semanat teroare intr-o școala din Gorj! Furios, omul a venit la unitatea de invatamant si a batut un baiat pentru ca fiica sa fusese lovita cu un bulgare de zapada. Barbatul a scos un cutit si i-a amenintat pe elevi. Politistii l-au reținut imediat și vor sa ceara mandat de arestare pe numele…

- Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka Marici, Filipe Nascimento, Diogo Salomao, May Mahlangu și Jeremy Bokila au petrecut pana la 4:30 dimineața intr-un celebru club din București.…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Bianca Sarbu, colega de prezentare a lui Cristi Brancu, s-a casatorit la cinci ani de cand a ramas vaduva. Frumoasa moderatoare si alesul inimii sale si-au facut juraminte sensibile in in fata ofiterului de Stare Civila. Iar la scurt timp dupa ce au semnat actele de casatorie, cei doi au iesit la declaratii…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Cameron Diaz este insarcinata! La varsta de 45 de ani, actrita va aduce pe lume primul sau copil. Paparazzi de la tabloidul Radar Online au fotografiat-o recent pe vedeta, intr-o rochie prin care i se poate observa sarcina.

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Mai sunt doar cateva ore pana la Noul An, iar Elena Basescu cu siguranta va avea parte de noapte spectaculoasa. Vedeta este alaturi de cele mai dragi fiinte si se afla intr-un loc parca din poveste.

- Cei doi fusesera impreuna timp de cateva luni, insa, de curand, relația acestora a ajuns la final. Se pare ca intamplarea i-a adus baiatului o depresie crunta care, iata, a culminat cu gestul necugetat. „Nu parea sa aiba probleme” Denis era elev in clasa a XII-a la Colegiul Economic…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Ancheta la o scoala din Arad, dupa ce mama unui copil de clasa pregatitoare a reclamat ca baiatul e terorizat atat de colegi, cat si de invatatoare. De trei ori a ajuns copilul la spital in ultimele luni, iar mama lui se teme sa-l mai duca la scoala.

- Andrew si Louise Logan, doi tineri care abia s-au casatorit, au decis sa mearga in luna de miere, dar si-au luat si bebelusul cu el. S-au cazat la un hotel renumit din Marea Britanie, insa acesta a fost curpins de flacari ieri.

- Vestea conform careia Roxana Dobre și-a lasat soțul, pentru a se arunca in brațele fostului iubit, a cutremurat lumea mondena. Dupa cateva zile de incertitudine, in care s-a spus ca focoasa bruneta a plecat in Cehia, la Praga, femeia și-a facut apariția. Primul om cu care aceasta s-a vazut a fost...…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…