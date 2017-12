Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Municipalitatea suceveana a definitivat lista artistilor care vor asigura distractia in noaptea dintre ani.„Si in acest an Primaria Suceava organizeaza Revelionul in aer liber. Va fi muzica pentru toate varstele si toate gusturile, muzica populara, muzica usoara, vor canta Margareta Clipa, ...

- Anda Adam este, cu siguranța, una dintre artistele care fac orice le-ar sta in putința pentru a se arata intr-o forma fizica perfecta, cu atat mai mult cu cat cantareața a facut, de-a lungul timpului, furori cu corpul de invidiat pe care l-a afișat.

- Franta vrea sa intareasca relatiile economice cu Rusia, in ciuda sanctiunilor economice occidentale, a afirmat marti la Moscova ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, inaintea vizitei asteptate a presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in luna mai, scrie AFP.

- Transformarea uimitoare a actriței Virginia Rogin, in serialul „Fructul Oprit”, difuzat la Antena 1.Aceasta a intrat in pielea unui personaj excentric, oferindu-i astfel șansa de a juca un rol total diferit de cele pe care le-a interpretat pana acum. Virginia Rogin face echipa cu actori mari din lumea…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Miercuri seara, toata spuma Capitalei și-a facut simțita prezența la Palatul Parlamentului la Gala Elle Style Awards 2017 . Printre invitați s-a numarat și Anda Adam, care a fost aproape de nerecunoscut. Artista a purtat o peruca roz, deși inițial și-ar fi dorit sa aiba una bleu, insa a trebuit sa i-o…

- Fapte neobisnuite pentru secolul XXI se petrec in aceste zile intr-o tara din sud-estul Africii. Convinsi ca sunt amenintati de bautori de sange, mai multi oameni au decis sa se apere de unii singurii si au pornit in cautarea presupusilor raufacatori. Cautarile au dus la morti, au generat haos si au…

- Scandalul dintre primarul Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose se adanceste de la o zi la alta, cutremurand din temelii intregul PSD. Potrivit surselor EVZ, Liviu Dragnea si Firea sunt convinsi ca primul ministru are o intelegere subterana cu asa-zisul „stat paralel” si ca, dupa ce majoritatea PSD-ALDE…

- Anda Adam iși aniverseaza saptamana aceasta fetița. Micuța Evelin implinește joi, 30 noiembrie, doi ani și a avut deja prima mini-petrecere de ziua ei. Impreuna cu mama ei, a petrecut cateva ore de neuitat in parcul de distracții Zorky’s Planet din AFI Cotroceni. Anda Adam și fiica sa, Evelin Acolo…

- Concertul Andei Adam va deschide programul Targului de Craciun de la Satu Mare. Evenimentul va avea loc joi, 30 noiembrie, pe Pasajul „Corneiu Coposu” din Satu Mare. Spectacolul susținut de indragita interpreta va avea loc dupa aprinderea luminlor de sarbatori, adica dupa ora 18.00. Anda Adam va fi…

- Anda Adam se pregatește temeinic pentru dubla aniversare din familie. Intrucat pe 30 noiembrie ea nu va fi in București, a ales sa amane cu o zi petrecerea data in cinstea soțului și a fetiței lor. In urma cu 2 ani, pe 30 noiembrie 2015, Anda Adam devenea, pentru prima data, mama . Ziua nu a fost aleasa…

- Simona Gherghe a facut publice cateva imagini surprinse in casa in care o creste pe micuta Ana Georgia. Filmarea cu fiica ei si a lui Razvan Sandulescu i-au emotionat pe multi si i-au scris mai multe mesaje. Vedeta e tare fericita de cand a devenit mamica.

- Paula Chirila a facut marturisiri dureroase in cadrul emisiunii „Agentia VIP” de la Antena Stars, vorbind despre șocul morții tatalui ei. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu” a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatal ei, prin ce incercari a fost nevoita sa treaca și ce nu și-a…

- Anda Adam este o femeie in pas cu moda, insa face eforturi uriașe pentru a se prezenta impecabil in fața fanilor. Și asta deoarece artista detesta sa mearga la shopping sau la coafor. In timp ce colindatul prin magazine sau orele petrecute intr-un salon sunt motive de relaxare pentru multe femei, pentru…

- Joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, telespectatorii Antenei 1 au posibilitatea sa-l revada pe Nick, fostul coleg al Deliei din trupa N&D, de data aceasta in ipostaza de... tatic.

- Berbec Intre 30 octombrie, dupa ora 11:47′, și 1 noiembrie dimineața, amintiri, melancolie, pareri de rau, analiza retrospectiva a unei etape de viața personala. Posibile considerații morale, filosofice sau religioase determinate de o intamplare speciala, esențiala, care pune in ecuație problemele fundamentale…

- Anda Adam se pregateste sa devina din nou mamica! Artista a vorbit pentru prima data despre a doua sarcina, marturisind ca si-ar dori sa aiba un baietel. Anda Adam s-a schimbat de cand a devenit mamica si spune ca venirea pe lume a fiicei ei, Evelin, i-a schimbat prioritatile. Artista a marturisit ca…

- Anda Adam se pregatește, alaturi de fiica sa Evelyn, sa sarbatoreasca evenimentul preluat din America, și anume Halloweenul! Aceasta a povestit pentru Antena Stars ce costum va purta micuța ei.

- Pe langa prestația slaba de pe teren, problemele lui Catalin Golofca de la vicecampioana Romaniei au fost generate și de o femeie, care l-ar fi surprins in ipostaze intime și l-ar fi inregistrat.

- "Mama, deci m-au luat toate ametelile dupa ce am baut zeama aia de varza. Abia ma mai pot concentra, Anda. M-a luat cu rau, incerc sa vorbesc cum trebuie, sper sa imi iasa!", a declarat Catalin Maruta, spre amuzamentul celor prezenti. Fiindca un tanar fotograf din culise nu a crezut ca zeama…

- Liviu Varciu si Anda Calin au ales sa-si traiasca povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, fiind extrem de zgarciti in ceea ce priveste aparitiile impreuna, dar au fost dati de gol de o prietena apropiata.

- Un barbat de 35 de ani din județul Suceava, poroaspat beneficiar al Legii recursului compensator, se va intoarce dupa gratii dupa ce a fost prins beat și fara permis la volanul unei mașini la scur timp dupa ce fusese eliberat. Un individ de 35 de ani din Zamostea, județul Suceava, care fusese eliberat…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Olt a declanșat o ancheta interna dupa ce cascheta unui polițist din județ apare in imagini surprinse la o petrecere organizata intr-un bar din comuna olteana Frunzaru. Imaginile cu sapca polițistului au fost puse pe Facebook, fiind postate pe profilul…

- Filip Ciupe, un fotbalist din Liga 4, a facut cel mai neașteptat gest de fair-play al anului: ”Lucrurile nu puteau ramane așa”. Filip Ciupe era, pana de curand, un fotbalist necunoscut, de la o echipa minuscula, de județ. Jucatorul și-a caștigat celebritatea dupa un gest de fair-play desavarșit, a anunțat…

- Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo v invit vineri 20 octombrie 2017 ora 17 la Casa Memorial &bdquoPanait Istrati&rdquo (Grdina Public) la lansarea crii Panait Istrati &ndash povestitorul fotograf fotograful povestitor album bilingv publicat de Editura Muzeului Naional al Literaturii Române Bucur...

- Unica.ro a provocat vedetele sa marturiseasca modul prin care iși fac ziua mai buna, atunci cand aceasta… nu le incepe tocmai bine. Asculta interviurile și vezi cu metoda cui rezonezi. Vizioneaza și: Imaginea conteaza? Ce inseamna frumusețea pentru vedete? „Ma bat cu gandurile“, ne spune Randi prompt,…

- Cunoscutul om de afaceri Nicu Gheara a fost socru mare. Fiul sau, Cristi, s a casatorit cu Ana Gabriela, fiica unui important om de afaceri din judetul Constanta, cu afaceri in domeniul transportului rutier. Este vorba despre omul de afaceri constantean Cristian Timotei Voiculescu, a carui firma isi…

- In noiembrie 2015, Anda Adam și soțul ei, Sorin Andrei Nicolescu, au devenit parinții unei fetițe superbe, pe care au decis s-o boteze Evelin. De atunci, au trecut deja doi ani, timp in care Evelin a crescut și s-a transformat intr-o micuța domnișoara, ce-i seamana perfect celebrei sale mame. Cea mai…

- Cantarețul What`s UP a fost printre primii sosiți pe green carpet, facandu-și apariția cu Anda Adam la braț. Și deși ne-am fi așteptat ca artista sa fie cea care fura lumina reflectoarelor, solistul What`s UP a fost cel care a frapat cu apariția sa. Printre cele mai șocante, dar interesante, apariții…

- Apariție șocanta a lui What’s Up la Media Music Awards, marți seara, 3 octombrie. Artistul a venit insoțit la eveniment de Anda Adam. What’s Up a reușit sa intoarca toate privirile celor prezenți și asta pentru ca artistul a apelat la lentile de contact speciale, ce facea ca ochii lui sa fie…albi.…

- Brigitte Sfat a gasit solutia pentru a trece mai usor peste problemele din casnicia cu Ilie Nastase. Dupa ce a declarat ca se simte prizoniera in relatia cu fostul mare tenismen, bruneta s-a refugiat in munca.