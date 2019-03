Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!

- Andreea Moldovan a anunatt pe facebook ca este insarcinata. "Casnica de la Masterchef" a publicat pe contul ei de socializare o fotografie cu burtica de graviduța. Și la cat de "uriașa" este burtica, se pare ca Andreea este in trimestrul doi de sarcina sau chiar trei! "Livram fericire!", a…

- Acum, fiica lui se zbate intre viața și moarte, fiindca a fost nascuta prematur, la doar șase luni iar medicii sunt rezervați in ceea ce il privește. Acesta postase un mesaj de incurajare pentru soția lui, Ana Debora Lucero Bustamant,e in care ii cerea sa iși gaseasca forța necesara pentru a reveni…

- Andra a dezvaluit daca este sau nou insarcinata pentru a treia oara. Vedeta a lamurit lucrurile, punand capat oricaror speculații pe aceasta tema. In ultimele luni s-a tot vorbit despre faptul ca Andra ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil. Surprinsa pe strada, cantareața a fost luata la intrebari…

- Incredibil, dar adevarat! Conducerea Antenei 1 a decis sa o concedieze pe Mirela Vaida. Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea „Totul pentru dragoste la bine și la greu” și nu i s-a mai dat alta in loc, cum i se promisese. Iar contractul nu i-a fost innoit. Conform libertatea.ro , dupa 7 ani petrecuți…

- Lavinia Pirva urmeaza sa devina mama pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se bucura de o vacanța de vis alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, iar astazi, bruneta le-a aratat fanilor sai pentru prima data, burtica de gravida.

- O gravida din Prahova a trecut printr-o spaima teribila azi, cu puține ore inainte de intrarea in Noul An. Mașina in care se afla aceasta a fost implicata intr-un accident rutier pe raza comunei Salciile, din județul Prahova, a informat telegrama.ro . Are leziuni minore Vehiculul in care se afla și…