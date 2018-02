Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Florentina Marincu, dubla campioana mondiala de cadeți, la saritura in lungime și la triplusalt, recordmena europeana de sala la junioare la saritura in lungime și „bronz” european de sala la senioare in aceeași proba, dupa o perioada de inactivitate, in care a devenit mamica, a revenit in sport.…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Petre Apostol Dupa ce in urma cu o saptamana, pe partia de la Innsbruck-Igls, din Austria, obtineau medalia de argint in cadrul unei etape din Cupa Mondiala de Sanie pentru juniori, la finalul saptamanii trecute, prahovenii Flavius Craciun si Marian Gitlan, de la Clubul Sportiv Orasenesc Sinaia, au…

- Cehia a invins campioana olimpica, Danemarca, iar Germania - Slovenia a avut nevoie de 10 minute de analiza video pentru a se lua o decizie la ultima faza: Germania a egalat din 7 metri! Dupa fete, care au eliminat Romania la Mondialul de anul trecut, in "optimi", Cehia iese in evidența și la baieți,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- In martie 1989, cand regimul Ceausescu a anuntat finalizarea platii intregii datorii externe a tarii, romanii au trait o mare speranta: cu totii visam la o relaxare vizibila a restrictiilor, acum daca disparuse sursa acelor restrangeri ingrozitoare. Toate asteptarile noastre au fost inselate si s-au…

- Viața unei vedete de la noi nu este deloc simpla. Iar asta, culmea, din cauza unui fapt care o face unica in Romania. Ba chiar mai mult, a fost trimisa de polițiști la doctori pentru a dovedi ca nu minte.

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- Este originara din Sieu Magherus, a plecat in Germania din 2003, unde lucreaza ca manager la „Golfpark am Lowenhof”, un club cu peste 800 de membri, oameni cu suflete mari care fac daruri multor copii din Romania. Ieri a fost randul copiilor de la Scoala Gimnaziala Nuseni sa primeasca și sa ofere bucurie...

- USR "someaza" liderii coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, se arata intr-un comunicat al Uniunii transmis vineri AGERPRES.Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Romanii care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina acasa pentru petrecerea sarbatorilor de iarna, iar la PTF Nadlac II s-au format coloane de masini pe toate cele cinci artere de intrare in Romania. Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera Arad, la Nadlac II se asteapta pana…

- Interul stanga al echipei nationale a Romaniei, Cristina Neagu, a marturisit, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca miza meciului cu Cehia, pierdut cu scorul de 28-27 in optimile Campionatului Mondial, le-a facut pe tricolore sa se concentreze mai mult la rezultat si mai putin asupra jocului.…

- Anda Adam are o sosie celebra peste hotare. Este vorba de Valeria Ammirato, o tanara din Germania care a devenit campioana internaționala la concursuri de fitness. Anda vesus Valeria Asemanarea fizica dintre cele doua celebritați este uluitoare. Insași Anda Adam a ramas impresionata de cat de mult ii…

- Trupa pregatita de Martin Ambros a avut o prestatie formidabila in faza grupelor, castigand cele patru meciuri care au contat. Pentru Neagu si compania urmeaza duelul cu Cehia din optimi (luni, ora 18.30, Telekom Sport).

- Romania și Cehia se vor duela in "optimile" Campionatului Mondial de handbal se va juca luni de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei*…

- Aproape la fiecare meci, pentru a-și alege terenul, cel din dreapta mesei oficiale, romancele vin la sala de joc primele. Cat se echipeaza in vestiar, ii trimit pe antrenori sa ocupe banca tehnica. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei primește de la ora 19 replica Franței, in ultima etapa a fazei grupelor de la Campionatul Mondial care se desfașoara in Germania. Romania este virtual calificata in faza optimilor de finala, chiar din fotoliul de lider al grupei A, dupa ce Franța și Spania au…

- Florin Piersic a transmis un mesaj extrem de dur in urma unui articol aparut in presa. "Auziti si cititi si voi titlu si articol de ziar! Se pare ca unii jurnalisti, vor sa ma vada cat mai curand cu floarea in gura, sa mai aiba subiecte...N-am avut de lucru sa spun odata in gluma, ca iau din…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei intalnește de la ora 19 formația Angolei, in al IV-lea sau meci din faza grupelor Campionatului Mondial care se desfașoara in Germania. Acest penultim joc al tricolorelor are ca miza acumularea unor puncte care sa mențina echipa Romaniei in postura de lider in…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie, 19-17 (9-7) cu Spania, marti seara, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Romania a urcat pe primul loc in grupa dupa aceasta frumoasa victorie si si-a asigurat calificarea in optimile de finala ale competitiei. Echipa…

- Mihaela Radulescu se numara și ea printre personalitațile care au transmis un mesaj dupa moartea Regelui Mihai. Prezentatoarea de televiziune Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, este marcata de dispariția Regelui Mihai. Vedeta și-a amintit de monarh și a marturisit ca s-a numarat prntre…

- Actorul Mircea Diaconu a comentat pe marginea decesului Regelui Mihai, care a murit in data de 5 decembrie 2017. Moartea Regelui Mihai a indurerat intreaga Romanie. Numeroase personalitați și-au exprimat regretul pentru pierderea Majestații Sale. Actorul Mircea Diaconu, unul dintre cei mai apreciați…

- Romania a caștigat meciul cu Spania, din grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin, 19-17 și s-a calificat matematic in optimile turneului din Germania. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei*…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, a comentat victoria extrem de importanta reușita de "tricolore" in fața Spaniei, scor 19-17, intr-un meci contand pentru grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Sunt foarte mandra de echipa mea. Nu ne-am dat batute, iar asta e foarte important…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidențiat importanța continuarii colaborarii dintre Romania și Germania in vederea implementarii deciziilor aliate adoptate la Summit-ul de la Varșovia, precum și continuarii demersurilor de operaționalizare a Cooperarii Permanente Structurate (PESCO), in cadrul…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei sustine asta seara, de la ora 21:30, al treilea sau joc de la Campionatul Mondial din Germania, in compania echipei Spaniei. Cele doua reprezentative au maximum de puncte dupa primele doua meciuri, imparțindu-și locurile 1-2 in grupa de la Trier. Romania si Spania…

- Bogdan Stoica a fost desemnat luptatorul anului 2017. Unul dintre cei mai de temut luptatori din Romania, Bogdan Stoica a primit in cadrul evenimentului „Gala Fotbalului Romanesc” titlul de cel mai bun luptator din tara. ”M-a emotionat acest moment. Este incununarea a multi ani de munca, a mii de antrenamente,…

- Moartea Regelui Mihai a indurerat o țara intreaga. Ministerul Apararii a transmis un mesaj de condoleanțe pentru cel care a fost Regele Mihai. „Am aflat cu profunda tristețe vestea incetarii din viața a Majestații Sale Regele Mihai I. Armata Romaniei deplange moartea ultimului dintre mareșalii pe care…

- Ramona Farcau și Paula Ungureanu, doua dintre cele mai importante jucatoare de handbal din istoria Romaniei, au vorbit pentru GSP.ro despre meciul pe care naționala noastra il are in aceasta seara cu Spania, la Campionatul Mondial din Germania. - Ramona, cum vezi meciul de diseara cu Spania? Suntem…

- Tamara Buciuceanu, una dintre cele mai apreciate și mai indragite actrițe ale Romaniei, este profund indurerata de moartea Regelui Mihai. Dispariția Regelui Mihai, care a fost alungat de doua ori din țara , a indoliat o țara intreaga. Marea actrița Tamara Buciuceanu este profund marcata de decesul Regelui…

- Cristina Neagu, Melinda Geiger, Aneta Udristoiu, Valentina Ardean-Elisei si preparatorul fizic, Stefan Ciuntu, au demonstrat ca pot schimba in orice moment sportul. Romania infrunta maine Spania, in a 3-lea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Partida poate fi urmarita in…

- Aneta Udriștoiu a reușit un meci excelent pe extrema dreapta, in a doua disputa de la Mondialul din Germania, 31-28 cu Slovenia, avand o eficacitate de suta la suta. A marcat de patru ori, aducand liniștea prin ultimul sau gol, in minutul 60, cand a trimis Romania la trei goluri diferența pentru prima…

- Romania a obținut o noua victorie, la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Germania! Dupa victoria de sambata, 29-17 cu Paraguay, elevele lui Martin Ambros s-a impus și in fața naționalei care a oferit surpriza primei etape. Slovenia s-a a caștigat, in primul meci al grupei, in fața vicecampioanei…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins formația Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sambata, la Trier, in primul sau meci din Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Diferența…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Doinița Maximilian, fiica infiata a Stelei Popescu, și Stanca Gheorghe, nepoata acesteia, au facut primele declarații dupa inmormantarea celebrei actrițe. Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum duminica, la Manastirea Cernica, acolo unde a fost inmormantata. De funeraliile vedetei s-a ocupat fiica…

- "Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru a intra in programul Samurai 2020 al COSR. Dar, sincer, in acest moment un obiectiv civilizat ar fi locurile 1-8 pentru Romania. Avem o echipa in formare, care merita credit, sper sa ne surprinda placut pe toti", a…

- Alexandru Arșinel, partenerul de scena al regretatei actrițe Stela Popescu, a facut noi declarații dupa moartea acesteia. Alexandru Arșinel nu-și revine dupa dispariția celei care i-a fost nu doar partenera de scena ani de zile, ci și o foarte buna prietena. Actorul a acordat un interviu pentru o emisiune…

- Verificarile TUV, similare ITP/RAR din Romania, sunt printre cele mai drastice din Europa. TUV prezinta anual clasamentele mașinilor testate in ultimele 12 luni, pe categorii de varsta. Defectele urmarite sunt cele prevazute de legislație: emisii, sistem de franare, lumini și direcție. Anul acesta,…

- In anul 2009, Anca si Marius Farcasiu au cumparat doua femele de strut si un mascul, iar in prezent au 30 de familii, sacrificand, in fiecare an peste 1.000 de pasari. „Inainte sa ne apucam de aceasta afacere am trimis cateva e-mailuri in Germania, Franta si Olanda sa vedem daca cineva e…

- ROMANIA - TURCIA 2017. "Cine stie ce se va intampla peste trei ani. Maine e un meci amical, de prietenie, am fost initiatorul acestui joc, am luat legatura cu Federatia. Mi-am dorit mult sa intalnesc Romania, daca nu am putut antrena, macar sa o confrunt. Stiti foarte bine ca am fost eliminat…

- "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul autoritatilor de la Kiev, intrucat Washingtonul le controleaza, de fapt", a spus Lavrov. Seful diplomatiei de la Moscova considera ca Uniunea Europeana si NATO ar trebui sa fie mai severe cu…