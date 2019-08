Sexul la copii: Semnal de alarma - Sexualizarea prematura si excesiva a copiilor

Totusi, specialistii in psihologia copilului avertizeaza ca acestea sunt primele semne ca fetitele incep sa constientizeze conceptul de "sexy" vehiculat asa de mult in mediul adultilor. Si fac din asta, in mintea lor, prioritatea numarul 1.

Iata de ce problema sexului la copii nu trebuie lasata la coada preocuparilor unui parinte in ziua de azi.

Sexul la copii: Prea sexy, prea devreme



Psihologii Diane E. Levin si Jean Kilbourne afirma in cartea lor "Prea sexy, prea devreme", ca sexualitatea copiilor este intr-o continua schimbare. Iar parintii trebuie sa intervina, ca sa…