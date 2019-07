Nu se concentreaza pe recreere, ci scoate in evidenta un fel anume de gandire care te scapa de stres si creste concentrarea mentala – ambele pot duce la o partida mai placuta de amor.

Iata 8 lucruri pe care sa le inveti din practicarea sexului tantric.

1. Renunti la asteptari

Atunci cand te gandesti cum ar trebui sa te simti, cat ar trebui sa dureze partida, in ce pozitii ar trebui s-o faceti etc – placerea nu mai are nicio sansa, spune Barbara Carrellas, autoarea cartii: Urban Tantra: sex sacru pentru secolul XXI.

Acele asteptari care vin mai degraba din filme si…