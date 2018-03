Stiri pe aceeasi tema

- Goldman Sachs Group a anuntat ca David Solomon va ramane unicul presedinte al companiei si va urma sa ii ia locul CEO-ului Lloyd Blankfein dupa plecarea acestuia, potrivit Bloomberg. Dupa ce Solomon a fost ales in fata lui Harvey Schwartz, acesta din urma va parasi banca in data de 20 aprilie,…

- Lloyd Blankfein se pregateste sa plece de la conducerea Goldman Sachs Group la sfarsitul anului, sfarsindu-se astfel un parcurs de 12 ani care l-a transformat intr-unul dintre cei mai longevivi sefi de pe Wall Street, potrivit Wall Street Journal. Exista posibilitatea ca Goldman sa anunte,…

- Descriind dumpingul de pe piata americana a otelului si aluminiului ca ''un asalt la adresa tarii noastre'', Trump a apreciat ca cea mai buna decizie pentru companii ar fi sa-si mute inapoi in SUA otelariile si topitoriile. Oficialul american a insistat ca productia de metale este vitala pentru securitatea…

- "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l extinda", a declarat Navalnii intr-un interviu pentru cotidianul german Die Welt si celelalte publicatii din alianta ziarelor LENA (Leading European Newspaper Alliance). "Poate ca pare de…

- Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui SUA, a demisionat, relateaza CNN, dupa ce presedintele Trump a anunțat ca va impune tarife rigide pentru importurile de oțel și aluminiu.. Plecarea lui Gary Cohn de la Casa Alba este ultima dintr-o ...

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Donald Trumpsi sotia sa Melania i-au intampinat pe Netanyahu si sotia lui Sara la intrarea in Casa Alba inainte ca cei doi lideri sa faca declaratii de presa comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Trump le-a spus reporterilor ca intentioneaza sa construiasca rapid noua ambasada…

- 'Nu vom sta fara sa facem nimic in timp ce industria noastra este lovita cu masuri injuste care pun in pericol mii de locuri de munca europene', a declarat Junker intr-un comunicat, adaugand ca el considera decizia o masura nejustificata de protectionism. Presedintele CE a spus ca regreta…

- Potrivit biroului de presa al lui Moon de la Seul, cei doi presedinti au discutat despre recenta vizita intreprinsa in Coreea de Sud de o delegatie a unor inalti oficiali nord-coreeni, printre care Kim Yo-Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-Un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. …

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele a fost nevoit sa recunoasca cel mai prost tinut secret, si anume, faptul ca i-a aparut chelie sub suvita de par care ii acopera capul printr-o coafura dibace, astfel sa para ca nu duce lipsa de podoaba capilara. Aceste marturisiri le-a facut la Conferinta Actiunii Politice Conservatoare,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni în urmatoarele saptamâni, relateaza AFP. „Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile împotriva…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat joi ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Casa Alba a dezvaluit un plan pentru dezvoltarea infrastructurii, care trebuie, insa, aprobat de Congres. Președintele vrea alocarea a 200 de miliarde de dolari de la buget, in 10 ani, și atragerea unor investiții de inca 1,3 trilioane de dolari

- Joi, 8 februarie 2018, in cadrul unei conferințe de presa, deputatul Gheorghe Tinel a prezentat cartea «2017-un an pierdut pentru Romania», editata de PNL Romania. Volumul analizeaza programul de guvernare al PSD in anul 2017 și evidențiaza sutele de «promisiuni electorale incalcate» de catre guvernanți…

- Sorensen respinge acuzatiile fostei sotii. Femeia nu il acuza doar violenta, ci si de abuzul emotional, scrie BBC. A doua plecare in cateva zile Plecarea sa are loc la cateva zile dupa ce un alt consilier, Rob Porter, a plecat din cauza acuzatiilor similare formulate de doua…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, a venit randul principalelor burse din Asia sa inregistreze pierderi de la deschidere. Principalii indici bursieri din Tokyo, Hong Kong si Shanghai au scazut vineri cu peste 3%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scazut…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA. Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Cu un ton optimist, in primul sau discurs despre Starea Națiunii, liderul de la Casa Alba a declarat ca „poporul este puternic”, a laudat economia, reducerile de taxe adoptate in timpul mandatului sau și a anunțat un „nou moment american”. In politica externa, nu a uitat „rivalii” Rusia și China și…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Un reprezentant al administrației prezidențiale a cerut muzeului Muzeul Guggenheim din New York sa-i imprumute un tablou semnat de Van Gogh pentru a fi expus la Casa Alba, dar drept raspuns au primit oferta de a expune o toaleta facuta din aur de 18 carate, scrie CNN. Donna Hayashi Smith de la biroul…

- Noua strategie de aparare a Pentagonului prezinta o schimbare radicala pentru SUA. Dupa aproape doua decenii de concentrare pe amenințarea militanților islamiști și a statelor care nu respecta legile internaționale, Washington decide sa se concentreze pe competiția cu marile puteri, Rusia și China.

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Fostul strateg de la Casa Alba, Steve Bannon, și-a dat demisia din poziția pe care o deținea in cadrul publicației online Breitbart News, marți, la mai puțin de o saptamana dupa ce a facut...

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii ''Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump'', care a starnit incepand de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu se afla la prima controversa, relateaza AFP. Editorialistul freelance, care a semnat…

- Considerat pana nu demult ghidul spiritual și ideologic al președintelui Trump și unul dintre principalii artizani ai victoriei neașteptate a actualului lider de la Casa Alba in alegerile din 2016, Stev...

- La Ceausescu erau „agenturili“. Inamicul public nr. 1, la Dragnea, e statul paralel, cot la cot cu ambasadori „neinformati“. La iranieni „strainatatea si grupari inamice straine“. Nimic nou sub soare? Parca doar Trump.

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Acum cateva zile, cand am inceput sa scriu acest text, tocmai citeam un articol din Wall Street Journal: cetatenii americani au cheltuit peste orice asteptari in debutul acestei vacante de iarna. Aceasta este realitatea unui final de an cu o administratie republicana la Casa Alba: americanii…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…