Sex dupa horoscop: Cum e viata sexuala in functie de semnul zodiacal

- Viața presupune urcușuri și coborașuri, iar fiecare dintre noi va avea, la un moment dat, inima franta. Acest an este presarat cu multe reușite pe plan profesional și financiar, insa cu perioade critice și dureroase pe plan sentimental.

- Doar timpul ii ajuta pe parinți sa descopere toate calitațile și trasaturile speciale ale copiilor lor. Dar zodiacul te ajuta și iți spune mult mai repede cum se distinge copilul tau, in funcție de zodia lui, și ce are el cel mai frumos.

- Știai ca semnul zodiei tale joaca un rol fundamental in propriul scop al vieții? Fiecare semn zodiacal este diferit in felul lui și are scopuri distincte, tu iți știi scopul in viata din punct de vedere zodiacal și ce cauta acestea sa obțina in aceasta calatorie numita viața? Nu suntem aici sa te intrebam…

- BERBEC O sa simtiti nevoia sa faceti o schimbare in viata voastra. Sa nu va opuneti! O schimbare, cat de mica, inseamna debutul intr-un nou ciclu de viata. Fiti increzatori! TAUR Sunteti pusi pe facut bani si pe protejarea a tot ce ati obtinut! Va pandeste egoismul, dar trebuie sa-l invingeti, pentru…

- V-ați gandit vreodata care e scopul vostru in viața, ce menire aveți? Cam asta iși dorește fiecare zodie in parte. Credeți ca vi se potrivește?HOROSCOP BERBEC. Sa-i ajute pe alții sa iasa din zona lor de confort. HOROSCOP TAUR. Sa ajute oamenii sa practice mindfulness.

- Visele pot avea o oarecare influența asupra cursului vieții noastre, asta in funcție de importanța pe care o acordam acestora, in funcție de cat de mult credem in ceea ce proiecteaza subconștientul nostru pe parcursul nopții.

- De mult nu au mai avut parte de asa miracole, dar acum este timpul! In sfarsit, a venit si vremea lor. E timpul ca norocul sa le invaluiasca, sa nu le mai dea drumul vreodata. Toate dorintele li se vor indeplini in scurt timp, totul urmeaza sa se intample. Citeste si HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU…