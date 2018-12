Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu poate incetini ambitiile Chinei in ceea ce priveste construirea cailor ferate de mare viteza. Beijingul tocmai a dat unda verde unui proiect care vizeaza construirea primului traseu subacvatic de cale ferata din China, releva CNN.

- Fermierii americani care si-au incheiat activitatile de recoltare se confrunta cu o mare problema, unde sa depoziteze cantitatile uriase de cereale pe care nu le pot vinde cumparatorilor chinezi, iar pentru unii agricultori din Louisiana solutia este sa le lase sa putrezeasca, relateaza Reuters.Unul…

- Un gigant chinez din asigurari devine cel mai mare actionar al gigantului bancar HSBC si depaseste Black Rock, cel mai mare manager de fonduri din lume, cu cele aproape 12 milioane de dolari in participatii, demonstrand apetitul in crestere al Chinei pentru investitiile offshore de capital, scrie Business…

- Chinezii au inventat un soi de tauromahie mai soft si care nu ucide animalele. Luptatorii de arte martiale infrunta taurii cu mainile goale si incearca sa-i doboare la pamant. Aceasta forma de lupta cu taurii combinata cu artele martiale se practica de mult in estul Chinei, in Centrul de arte martiale…

- Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Ceremonia de organizeaza, ca in fiecare an, la Casa de Cultura a Studenților, iar pe langa profesori și oficialitați, participa și studenți, majoritatea din anul I de studiu. Dupa…

- Generația cu numarul 28 a Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, incepe noul an universitar. Festivitatea are loc luni, 1 octombrie 2018, de la ora 11, la Casa de Cultura a Studenților. Studenti, profesori și parinti, sunt asteptati sa marcheze oficial un nou inceput in activitatea universitara…

- Luni, 1 octombrie, incepe noul an universitar in institutiile de invatamant superior din Romania. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt inscrisi aproximativ 500.000 de studenti la toate trei ciclurile de invatamant din tara. Potrivit Biroului de presa al ministerului Educatiei Nationale, la toate cele…

- Sala “Dialoguri Europene” a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj va gazdui joi, 27 septembrie, de la ora 18, un eveniment de prezentare și dezbatere a carții „Prabușirea mitului Securitații. Adevaruri ascunse despre generalul Iulian Vlad și istoria Securitații regimului comunist din Romania”.…