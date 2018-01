Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Real Madrid a invins Leganes, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Asensio in minutul 89, anunța News.ro. Returul va avea loc la 24 ianuarie, pe arena Santiago Bernabeu.

- In derby-ul Cataluniei, din turul sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, Espanyol s-a impus in fata Barcelonei, scor 1-0, obtinand astfel prima victorie in fata rivalei locale dupa aproape 9 ani. ...

- Un suporter al echipei Atletico Madrid a fost injunghiat, in apropierea arenei Wanda Metropolitano, inainte de meciul cu FC Sevilla, din prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei.Tanarul de 22 de ani, imbracat in tricoul unei grupari ultras a madrilenilor, a fost agresat la iesirea…

- Formatia FC Barcelona a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Espanyol, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei.Diego Lopez Melendo a marcat golul victoriei in minutul 88, conform News.ro. Returul va avea loc la 25 ianuarie, pe Camp Nou.Joi,…

- Barcelona a fost invinsa cu scorul de 1-0 in prima manșa din sferturile de finala ale Cupei Spaniei. Infrangerea impotriva rivalei locale a fost primul eșec pentru catalani in actualul sezon.

- Valencia si FC Sevilla au obtinut victorii, miercuri, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupeo Spaniei. Valencia a invins Deportivo Alaves, pe teren propriu, scor 2-1. Au marcat Guedes ’73 si Moreno ’83 pentru invingatori, respectiv Sobrino ’66 pentru Alaves. In minutul 78, de la oaspeti…

- Atletico Madrid a pierdut manșa tur a sferturilor Cupei Spaniei, scor 1-2, contra Sevilliei, fiind prima infrangere suferita intr-o competiție interna pe noua arena, Wanda Metropolitano. Diego Costa a deschis scorul pentru formația lui Diego Simeone, in minutul 73 al partidei. Oaspeții au reacționat…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Azi, primele trei meciuri din manșa I a sferturilor de finala. Se joaca derby-ul catalan. Real evolueaza joi. Returul, saptamana viitoare. Manșa tur Miercuri, 17 ianuarie 20:00 Atl. Madrid – Sevilla 1-2 20:00 Valencia – Alaves 2-1 22:00 Espanyol – Barcelona 0-0 LIVE Joi,…

- Ieri, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018. Iata programul complet al meciurilor: CSU Craiova - Dinamo Bucuresti, Hermannstadt - FCSB, Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu si FC Botosani - Politehnica Iasi. Jocurile din…

- In premiera, in aceasta faza a competitiei se vor putea face patru schimbari de jucatori, cu mentiunea ca ultima se poate face in prelungiri si doar daca s-au facut celelalte trei. In plus, Hermannstadt, singura echipa din liga a doua, poate alege terenul pe care va juca.

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…

- Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu divizionara secunda Numancia, in mansa a doua a optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Madrilenii s-a calificat in sferturi, datorita victoriei obtinute in prima mansa, scor 3-0.Miercuri,…

- Antrenorul francez Zinedine Zidane a confirmat miercuri seara ca si-a prelungit contractul cu echipa spaniola de fotbal Real Madrid pana in 2020, informeaza AFP. "Este semnat", a declarat Zidane in cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o la finalul meciului cu Numancia (2-2),…

- Echipa Leganes s-a calificat pentru prima oara, in aproape noua decenii de existenta, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, gratie golului marcat in deplasare, in partida pierduta la limita pe terenul formatiei Villarreal (scor 1-2), miercuri seara, in mansa secunda a optimilor de…

- Atletico Madrid va sustine in aceasta seara returul optimilor de finala din Cupa Spaniei contra celor de la Lleida.A Dupa 4-0 (2-0) in tur, echipa lui Diego Simeone va avea de indeplinit o simpla formalitate pe „Wanda Metropolitano”, fiind greu de crezut ca modesta Lleida va avea forta de a intoarce…

- Nu vor sa treaca din nou prin rusinea terenului inghetat de pe „Dan Paltinisanu”! Timisoara Saracens a decis ca partida retur cu Batumi sa se desfasoare pe Cluj Arena. Echipa are de sustinut o dubla mansa cu georgienii de la Batumi, prima partida avand loc pe 13 ianuarie, in deplasare. Returul…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, va disputa pe Cluj Arena, in data de 20 ianuarie, returul din semifinalele Continental Shield contra georgienilor de la RC Batumi, a informat luni clubul banatean. Partida de la Cluj-Napoca a fost programata cu incepere de la ora 14,00.…

- Francesco Totti, Marcelo Lippi, Carles Puyol, Diego Simeone, Pierluigi Collina sau arbitrul Felix Brych sunt numele mari din fotbalul mondial care au participat in aceste zile la cea de-a 12-a ediție a Conferinței Internaționale a Sportului, care are loc la Dubai. Conferința a debutat cu discursurile…

- Andreea Paraluța, portarul echipei naționale de fotbal feminin, lauda colaborarea cu colegii-staruri de la Atletico Madrid. Ocupanta locului doi in Spania a avut o idee minunata pentru mesajul de Craciun. Și a invitat la filmari atat echipa masculina, cat și cea feminina, aflata și ea pe poziția secunda…

- Formatia Galatasaray, cu Iasmin Latovlevici integralist, a invins, marti seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa de liga a treia Bucaspor, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Turciei.Golurile au fost marcate de Selcuk Inan ’14 si Sinan Gumus ’41, ’43, anunța News.ro.…

- Echipa patronata de Nicolae Sarcina ar putea juca returul campionatului pe stadionul din Motru. Reprezentantii echipei au purtat discutii de principiu cu autoritatile motrene. Pentru a putea evolua la Motru au nevoie de un acord de la Federatia Rom&a...

- Inainte, cand turul era tur si returul era retur, cand toamna era toamna si primavara era primavara, fara plaiuri cu of si vai, echipa care incheia turul pe primul loc era incoronata cu titlul neoficial de campioana de toamna. Acum, insa, sfarsitul turului nu mai incoroneaza nimic, nu numai ca se…

- Antoine Griezmann (26 de ani) are mari sanse sa ajunga la Barcelona in vara anului viitor! Catalanii l-au adus in aceasta vara pe Ousmane Dembele, dar tanarul atacant francez s-a accidentat la putin timp de la sosire si nu si-a putut ajuta coechipierii, motiv pentru care sefii…

- Futsal MERG MAI DEPARTE… Echipa de futsal, Internazionale Traian Vaslui, s-a impus, joi seara, scor 6-2 (0-0), pe terenul formatiei Futsal Ceahlaul Piatra-Neamt, intr-o partida contand pentru mansa tur a Fazei a II-a a Cupei Romaniei la futsal – Under 19. Returul se joaca duminica, de la ora 12.30,…

- Echipa galateana a debutat joi seara in cupele europene. Arcada a jucat in deplasare cu Kladno Volejbal cz, in mansa tur din faza 16-imilor de finala a CEV Cup. O partida pe muchie de cutit care a durat 148 de minute. Chiar daca a fost lipsita de aportul a doua piese grele din angrenaj: Gontariu si…

- Echipele de handbal masculin CSM Bucuresti si Steaua Bucuresti se vor duela in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, vineri fiind efectuata tragerea la sorti a partidelor din aceasta faza a competitiei.Potrivit tragerii la sorti de la sediul FR Handbal, in sferturile de finala vor avea…

- Situata pe pozitia a patra in clasament, la cinci puncte de podium si la opt de liderul Steaua Bucuresti, Volei Municipal Zalau isi propune sa aiba o evolutie mai buna in partea a doua a sezonului regulat. Campioana editiei trecute va debuta in retur pe terenul formatiei Stiinta Explorari Baia Mare,…

- AJF Suceava fost stabilit programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Cel mai atractiv joc se anunța confruntarea dintre Juniorul Suceava și Șomuz Falticeni, echipe care sunt pe podium la finalul turului Ligii a 4-a. Liderul Ligii a 4-a, Șomuz Falticeni, va incepe sezonul de…

- Asociatia Judeteana de Fotbal a stabilit programul meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Capul de afis il reprezinta duelul dintre Juniorul Suceava si Somuz Falticeni, doua dintre fruntasele actualului sezon al Ligii a IV-a, partida urmand sa aiba loc pe stadionul din ...

- Dupa ce s-au impus cu 3-0 in meciul tur cu Murcia, manșa secunda de pe Camp Nou s-a transformat intr-o formalitate pentru Barcelona. Fara Messi, Iniesta și Suarez pe teren, catalanii s-au impus lejer cu scorul de 5-0.

- FC Barcelona a castigat cu 5-0 mansa retur cu Murcia (din liga a treia), rezultat in urma caruia s-a calificat in optimile Cupei Spaniei la fotbal. In tur, liderul din Primera Division se impusese cu 3-0.

- Eduardo Berizzo a facut anuntul cu privire la problemele sale de sanatate la pauza meciului cu Liverpool, scor 3-3, in vestiar, moment in care FC Sevilla era condusa cu scorul de 3-0. Data intoarcerii sale la echipa va fi influentata de modul in care va decurge recuperarea. In lipsa lui Berizzo,…

- Adrian Mutu se face antrenor: ”Vreau s-o pregatesc candva pe Fiorentina”. Adrian Mutu a dezvaluit ca nu ii place costrumul de oficial și ca iși dorește sa se intoarca in iarba, in trening, in calitate de antrenor. „In decembrie voi obține diploma de antrenor, nu-mi place sa fiu conducator. Vreau sa…

- "In decembrie voi obține diploma de antrenor, nu-mi place sa fiu conducator. Vreau sa simt mirosul terenului și sa fiu impreuna cu baieții pentru a le impartași experiențele mele. (...) Vreau sa devin un tehnician bun și pregatit: sper ca in viitor s-o antrenez candva pe Fiorentina", a declarat Adrian…

- Atletico Madrid continua sa spere la optimile Champions League, dupa ce s-a impus in confruntarea de pe teren propriu cu AS Roma, scor 2-0. Antoine Griezmann a inscris cu o executie de senzatie in minutul 69, gol care a modificat pentru prima data tabela de pe "Wanda Metropolitano". Atacantul francez…

- Giovanni Simeone, fiul antrenorului lui Atletico Madrid, a fost parasit, în urma cu câteva luni, de iubita sa, Elisabetta Galimi, fosta prezentatoare la Sport Italia. Aceasta s-a reorientat acum și l-a înlocuit pe atacantul Fiorentinei cu un scriitor, Alessandro Lucino. ”M-am…

- Real Madrid a plecat cu un singur punct de pe "Wanda Metropolitano", dupa ce a remizat cu Atletico Madrid, scor 0-0 . Zinedine Zidane, tehnicianul "galacticilor", nu este insa ingrijorat de situatia din clasament, Realul aflandu-se in prezent la 10 puncte in spatele liderului Barcelona. "Cele 10 puncte…

- Veste extraordinara pentru arbitrajul romanesc! Alexandru Deaconu, vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat ca observator la un supermeci din Champions League. Romanul va fi observator la duelul dintre FC Sevilla și Liverpool, care se va disputa marți, de la ora 21:45, pe Estadio…

- ATLETICO MADRID - REAL MADRID LIVE. Derby-ul Madridului aduce fața în fața doi atacanți care nu traverseaza cea mai buna perioada din cariera lor. Daca Antoine Griezmann nu a mai marcat de 52 de zile, Cristiano Ronaldo are doar o singur gol în actuala…

- Inaintea derby-ului Madridului, din aceasta seara, ora 21:45, transmis de Digi Sport 1 și Telekom 1, care se va disputa pe stadionul "Wanda Metropolitano", Diego Simeone s-a plans de faptul ca Real a adunat toți tinerii fotbaliști valoroși din țara. "Vom juca impotriva echipei care este cea mai buna…

- Antrenorul Timisoarei din Liga 1, Ionut Popa, a sarit in apararea lui Ovidiu Hategan dupa penalty-ul dictat in mod eronat in partida de baraj dintre Irlanda de Nord si Elvetia. Arbitrul roman a indicat punctul cu var, in minutul 57, iar fanii jucatori nord-irlandezi nu l-au menajat deloc. …

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, in deplasare, formația Volei Municipal Zalau, in meciul tur din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Confruntarea de maine este programata cu incepere de la ora 18. Meciul va fi arbitrat de Szabo-Alexi (A1) și Serei (A2), in timp ce observator din…

- Handbal Club Zalau va sustine vineri seara mansa tur din faza a treia preliminara a Cupei EHF, urmand sa evolueze impotriva austriecelor de la Hypo Viena. Returul este programat sambata viitoare, la Zalau, iar daca va trece de formatia din Viena, echipa antrenata de Tadici va fi primul club din handbalul…

- CSA Steaua București se gandește deja la returul cu Academia Rapid, iar surse din interior susțin ca partida ar putea avea loc chiar pe stadionul Ghencea. "Se incearca varianta ca returul cu Academia Rapid sa se joace pe Arena Naționala, dar nu știm daca se va intampla asta. Daca se va juca in aprilie…

- Ovidiu Hațegan arbitreaza barajul Irlanda de Nord – Elveția pentru Campionatul Mondial – Rusia 2018. ”Centralul” din Arad va fi ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe și de al patrulea oficial Istvan Kovacs. Partida este programata joi, 9 noiembrie, de la ora 21:45, la Belfast. In…

- Echipa Deportivo La Coruna a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, de Las Palmas, in prima mansa a saisprezecimilor Cupei Spaniei.La gazde, portarul Costel Pantilimon a fost rezerva, iar atacantul Florin Andone a intrat pe teren in minutul 72, in locul lui Lucas Perez, anunța…

- Real Madrid s-a calificat joi seara in optimile de finala ale Cupei Spaniei, dupa victoria reușita pe terenul lui Fuenlabrada (Liga 3-a), scor 2-0. Madrilenii s-au impus cu 2-0 intr-un meci in care ambele goluri au venit din penalty; Asensio a deschis scorul in minutul 63, Lucas Vazquez inchizand tabela,…

- Presedintele interimar al Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Juan Luis Larrea, a anuntat, joi, ca intentioneaza sa introduca arbitrajul video in campionatul Spaniei, incepand cu urmatorul sezon. "Intentia noastra este de a avea arbitraj video incepand cu primul meci din urmatorul sezon…

- Barcelona este motivata sa obțina trofeul Cupei Spaniei pentru a patra oara consecutiv. Catalanii s-au impus in prima manșa din șaisprezecimi cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Murcia. Returul se va juca pe 29 noiembrie pe Camp Nou.