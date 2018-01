Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh a ajuns, miercuri dupa-amiaza, la sediul DNA, unde va fi audiata in dosarul Belina, in care este suspectata de abuz in serviciu. Surse judiciare spun ca expertiza ceruta de procurori in acest caz a fost finalizata, iar fostului vicepremier…

- La iesirea din sediul DNA, Adrian Gadea a declarat ca a primit expertiza in format electronic si o va studia in perioada urmatoare. "O expertiza poate lamuri foarte multe lucruri, dar la acest moment, sa spun in ce sens va lamuri aceste lucruri, atata timp cat nu am apucat sa studiez, nu…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, s-a prezentat miercuri la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina. In acest dosar, Gadea este acuzat de abuz in serviciu. La DNA, potrivit unor surse judiciare, este așteptata și fostul ministru Sevil Shhaideh.- in curs…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost citata miercuri la Directia Nationala Anticoruptie in dosarul "Belina", au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Sevil Shhaideh ar fi chemata de procurori pentru i se aduce la cunostinta faptul ca a fost finalizata expertiza…

- Dupa fiascoul Shhaideh, PSD propune inca o femeie pentru functia de premier - surse Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu-…

- In cursul anului 2017, polițiștii Biroului pentru Imigrari al județului Teleorman au depistat 13 straini in situații ilegale și au emis 4 decizii de returnare și o comunicare de parasire a țarii. Totodata, polițiștii de imigrari au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale in valoare de 4750 de lei.…

- Porțile Depozitului de la Mavrodin s-au deschis pentru mașinile Polaris/ Eco Sud a acceptat achitarea eșalonata a datoriei in Eveniment / Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu, și prefectul județului, Florinel Dumitrescu, s-au intalnit vineri, 12 ianuarie, cu reprezentanții…

- Mai multi primari, presedinti ai organizatiilor locale si consilieri judeteni social-democrati din Suceava si-au exprimat in unanimitate sustinerea fata de conducerea nationala a PSD si fata de guvernarea actuala, facand apel la unitate, echilibru si intelepciune, joi, in cadrul unui Comitet executiv…

- Numarul vanzarilor de imobile a ajuns, la sfarsitul anului 2017, la 627.802 unitati, in luna decembrie numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 55.974 se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…

- Din 1 ianuarie 2018, în cadrul biroului de informații al Întreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” va fi activ un singur numar de telefon: (022) 83 33 33. Noul numar este deja activat și poate fi utilizat de beneficiari. Numele la care s-a sunat pâna acum vor…

- O partea dintre amendamentele prin care se dorește modificarea Codurilor Penale și de Procedura penala sunt halucinante. - Prin modificarea art. 223 alin.2 Cod procedura penala nu vor mai putea fi arestați preventiv autorii infracțiunilor de corupție, evaziune…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) in ceea ce priveste dosarul "Tel Drum", a anuntat, joi, Marius Nica (PSD), ministrul delegat pentru Fonduri Europene.…

- In primele 11 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 571.828 de vanzari imobiliare si 229.534 de ipoteci, arata datele comunicate miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in perioada…

- Consiliul Judetean anunta: “Au fost semnate astazi, in prezența Secretarului de Stat Adriana Mihaela UDROIU, careia ii mulțumesc pentru disponibilitate, 5 contracte de finantare care vizeaza modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere si educationale, prin PNDL. Doua contracte sunt ale Consiliului…

- Așa cum relatam intr-un articol precedent, 660 de localitați din intreaga țara vor beneficia de cadastru gratuit, lucrarile urmand a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Radu-Codruț Ștefanescu, președinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- 18 localitați buzoiene vor beneficia de lucrari de cadastrare efectuate din fonduri nerambursabile. Localitațile care vor beneficia de aceste fonduri au fost alese de o comisie din care fac parte specialiști din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerul…

- Paul Stanescu - ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a inaugurat trei gradinite in localitatile Dobric, Caianu Mic si Caianu Mare. Vicepremierul a fost sambata in comuna Caianu Mic la invitatia primarului Paul Stir si a presedintelui Consiliului Judetean -…

- In cazul in care se anunta coduri meteorologice pentru judetul Iasi, se va face negociere directa in vederea achizitionarii unui serviciu de deszapezire doar pe durata valabilitatii codurilor, a afirmat astazi, directorul Directiei de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Sorin Babiuc. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/28-nov-rdj-17-Babliuc-licitatie.mp3…

- Procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de mai multi fosti angajati ai Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman a fost amanat pentru data de 16 ianuarie…

- Direcția Naționala Anticorupție a impus, marți, sechestru pe averea liderului PSD Liviu Dragnea , pana la convergența sumei de 127,5 milioane lei, prejudiciul ce trebuie recuperat in dosarul Tel Drum, in care președintele Camerei Deputaților este acuzat ca a inițiat un grup infracțional organizat. Suma…

- Procurorii anticoruptie au pus sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea, potrivit unui raspuns transmis de DNA miercuri. "In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor…

- Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților și fost presedintele Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, este considerat unul dintre cei mai bogati dintre bugetarii Romaniei. Problema este ca, deși, pana nu demult, avea trecute in declarațiiile de avere zece terenuri, un apartament, doua…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul "Tel Drum", a anunțat, marți, DNA. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului…

- CCR a amanat dezbaterea sesizarii lui C. P. Tariceanu in "cazul Belina" Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. CCR a amânat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii presedintelui Senatului cu privire la ancheta DNA asupra modului în care au fost adoptate hotarârile de guvern…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva, Ion ...

- In chiar ziua in care impunea „revolutia fiscala”, Guvernul Tudose a modificat o anume prevedere din Legea Apelor, astfel incat sa devina legal ceea ce pana atunci era interzis: ridicarea de constructii in preajma cursurilor de apa. Un potential beneficiar al acestei modificari este firma Tel Drum,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte savarsite in dosarul 'Tel Drum' in calitate de presedinte al Consiliului…

- Comisia parlamentara speciala privind domeniul justiției urmeaza sa definitiveze saptamâna viitoare textele referitoare la Codul penal, inclusiv abuzul în serviciu, caz în care sunt doua variante - una fiind cu un prag minimal, iar alta de redefinire a infracțiunii, a declarat președintele…

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu.

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 16 noiembrie cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii legalitatii hotararilor Executivului prin care parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din…

- Curtea Constituționala a Romaniei va discuta pe 16 noiembrie cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii legalitații hotararilor Executivului prin care parți din Insula Belina și Brațul Pavel au trecut din…

- In primele 10 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 512.935 de vanzari de proprietati, cele mai multe fiind consemnate in Bucuresti si Cluj, iar cele mai putine in Teleorman si Salaj, arata datele comunicate luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).…

- In primele 10 luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 512.935 de vanzari de proprietati, cele mai multe fiind consemnate in Bucuresti si Cluj, iar cele mai putine in Teleorman si Salaj, arata datele comunicate luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in Romania a ajuns la 512.935 de vanzari in primele zece luni ale acestui an, arata datele transmise luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece…

- Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în București – 65.963. În primele zece luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata țara, 512.935 de vânzari, conform datelor de la Agentia…

- Senatorii PSD au votat un proiect care prevede scutiri de taxe pentru terenurile de pe insule si grinduri, pentru dezvoltarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca, de care ar beneficia si insula Belina din Teleorman, care face obiectul unei anchete DNA. De asemenea, conform…

- Mai puteti citi si: Orban: Tudose ar trebui sa initieze procedura de demitere in cazul lui ilie, Plumb si Shhaideh Surse: Premierul Tudose sesizeaza CCR pentru un posibil conflict intre DNA și Guvern privind dosarul Belina Senatorii au votat un proiect al lui Șerban Nicolae. Potrivit acestuia,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a initiat un proiect de lege potrivit caruia, pentru dezvoltarea activitatilor economice si creearea de locuri de munca, terenurile de pe insule si grinduri sunt scutite de taxe. Mai mult, activitatile sunt taxate la jumatate. 0 0 0 0 0 0 Senatorii din comisia…

- In urma activitatilor de cercetare si investigare efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au identificat un baimarean de 44 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt. In fapt, barbatul este banuit ca in dimineata zilei de 06 octombrie…

- Inca o sedinta anosta a Consiliului Judetean in Politic / In ultima zi a lunii octombrie, consilierii judeteni s-au intrunit in sedinta ordinara, in sala mare de sedinte a Palatului Administrativ, pe ordinea de zi fiind trecute 14 proiecte de hotarare. Astfel, au fost supuse dezbaterii, una mai degraba…

- Parlamentarii au votat un proiect al senatorului Șerban Nicolae, potrivit caruia, pentru dezvoltarea activitaților economice și crearii de locuri de munca, terenurile de pe insule și grinduri sunt scutite de taxe. Mai mult, activitațile sunt taxate la jumatate. Este vorba de activitațile de producție…

- 87 de primarii din judet au incheiat contracte in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara, 4 dintre acestea au fost reziliate in Economie / De la inceputul anului 2017, s-au incheiat 88 contracte de finantare intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman si 87 unitati…

- La data de 23.10.2017, in jurul orei 18.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului ”Urmariri” au depistat un prahovean de 66 de ani, din comuna Magurele, aflat in urmarire nationala, intrucat se sustragea de la executarea unui mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Alexandria,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan îi solicita demisia presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustinând ca prin sesizarea facuta la CCR acesta a devenit "instrumentul lui Dragnea pentru blocarea identificarii si sanctionarii coruptiei". "Demisia,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a primit aprobarea Biroului permanent pentru a-si deschide un cabinet parlamentar in Bucuresti. Acesta ar fi al treilea cabinet, intrucat Dragnea mai are doua in Alexandria, seful PSD fiind deputat de Teleorman.

- Bratul Pavel nu mai e brat si insula Belina nu mai este insula. Asa au aparat-o social-democratii pe Rovana Plumb, acuzata de procurori ca a dat o hotarâre de guvern ilegala prin care insula Belina a trecut din proprietatea statului în proprietatea Consiliului judetean Teleorman si de…

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, s-a aflat joi la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva…