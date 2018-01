Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a ajuns astazi la DNA. Shhaideh a fost convocata in fața procurorilor pentru a da explicații in dosarul Belina.Potrivit unor surse judiciare, Sevil Shhaideh ar fi chemata de procurori pentru i se aduce la cunostinta faptul ca a fost finalizata…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, s-a prezentat miercuri la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina. In acest dosar, Gadea este acuzat de abuz in serviciu. La DNA, potrivit unor surse judiciare, este așteptata și fostul ministru Sevil Shhaideh. In iulie 2017, Directia…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost citata miercuri la Directia Nationala Anticoruptie in dosarul Belina, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Sevil Shhaideh ar fi chemata de procurori pentru i se aduce la cunostinta faptul ca a fost finalizata expertiza realizata in…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, judecat pentru abuz in serviciu dupa ce ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), sustine ca expertiza dispusa de instanta in acest dosar nu a constatat…

- Un roman a publicat un anunț de angajare pentru prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a dat demisia de la conducerea Guvernului. Conform fișei postului candidatul ideal trebuie sa fie roman, sa cunoasca limba romana „cat de cat”, iar deținerea unui dosar penal reprezinta un avantaj. Anunțul de angajare…

- Românilor le-a ramas numai umorul dupa criza politica prin care trece țara. Doi premieri au fost schimbați de când PSD a preluat puterea, iar economia o ia la vale. ”Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul României. Cerințe:-…

- Pe OLX a aparut un anunț de angajare pentru funcția de... premier. "Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul Romaniei. Cerințe: - cetațenie romana;- limbi straine - nu sunt necesare;- limba romana - decat vorbit cat de cat;- cunoștințe…

- Dragnea il vede pe Paul Stanescu ca varianta de premier, in locul lui Tudose. Potrivit unor surse politice, actualul vicepremier a fost nominalizat de liderul PSD, in cadrul intalnirii social-democraților de la Suceava. In timpul unei ședințe a organizației județene, care a avut loc la Sucevița, și…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…

- Vasile Dancu a fost audiat de procurori in dosarul “Belina”. Fostul ministru a precizat jurnaliștilor ca a fost chemat in calitate de martor. Vasile Dancu a fost audiat de procurorii DNA in dosarul “Belina”. La ieșirea de la audieri, Dancu a precizat ca a fost chemat in calitate de martor. “Am fost…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina in calitate de martor.„Am fost la pescuit cu Dragnea la pescuit”, a spus Dincu, la ieșirea de la DNA. DNA efectueaza…

- Fostul vicepremier a dat ochii cu procurorii anticoruptie. UPDATE: Dancu a fost insotit la DNA de o avocata. La iesire, adica dupa aproximativ o ora de la sosire, fostul oficial guvernamental a anuntat ca a avut calitate de martor. Intrebat daca asa va ramane, cu calitate de martor, Dancu a raspus scurt:…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica miercuri dimineata drept „emotionala" hotararea CSM potrivit careia declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei, decizia venind in urma unei sesizari a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Miercuri dupa-amiaza anunta ca ia „in considerare…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus despre decizia CSM care arata ca declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei ca a fost o “hotarare emotionala!” Pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Tudorel Toader a reluat declaratia sa privind dosarul Belina si…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Competenta cercetarii legalitatii actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca hotararile de Guvern din dosarul Belina…

- Flavia Cristiana Teodosiu, fost membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta in perioada 2012 2016, este unul dintre avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in procesul sechestrului dispus de DNA in dosarul "Tel Drumldquo;, in valoare de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor, a declarat ca va astepta un comunicat al Curtii Constitutionale pentru a formula o pozitie cu privire la decizia CCR data joi la...

- DNA se afla in plina ofensiva pentru a impiedica adoptarea legilor justiției. Dupa declarația impotriva statului paralel, asumata de conducerea PSD la Baile Herculane, și dupa anunțul privind adoptarea in regim de urgența a legilor Justiției, DNA se pregatește de o lovitura sub centura la adresa…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar trebui sa declanseze o cercetare disciplinara impotriva sefei DNA, pentru ca in dosarul "Belina" ar fi cercetate fapte care nu intra in competenta DNA. Afirmatia vine dupa ce Toader a pledat la CCR in favoarea…

- "Decizia nu va fi de speta, ci una de principiu, care va delimita competentele Ministerului Public in raport cu Guvernul. (...) Presedintele Senatului vrea sa afle daca este legal ca DNA sa verifice legalitatea sau oportunitatea unei Hotarari de Guvern. (...) Noi consideram ca sesizarea este admisibila",…

- Curtea Constitutionala a inceput dezbaterile privind sesizarea lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina, Tariceanu cerand CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul…

- Deputatul Victor Ponta a afirmat, marti, ca la proiectul de buget pe anul 2018 lucreaza, in acest moment, Darius Valcov si Sevil Shhaideh, el apreciind acest fapt ca fiind unul anormal, intrucat cei doi nu au nicio calitate in actualul Guvern. „Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri,…

- Inainte de Congresul TSD, Liviu Dragnea a purtat un scurt dialog cu jurnalistii. Reporter: Maine sunteti citat la DNA? Liviu Dragnea: Maine merg la DNA. Am fost citat vineri. Am spus-o de la incpeut ca tot acel circ nu ar fi avut niciun rost fara mine. Reporter: In ce dosar? Dragnea: Ce conteaza?…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…

- ”Am facut referire la modul in care s-au intocmit unele dosare penale si aici am abordat dosarul domnului Voicu, domnului Voiculescu, doamnei Olguta Vasilescu, domnului Grebla, dar si dosarul 'Belina', avand in vedere datele pe care le-am avut inainte de a se face publice elementele din dosarul 'Belina'…

- Dumitru Iliescu, fost director al Serviciului de Protectie si Paza in perioada 1990-1996, a sustinut in fata comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii si ulterior in fata jurnalistilor ca SRI s-a implicat in mai multe dosare ale unor oameni politici, enumerand dosarele lui…

- Generalul in rezerva Dumitru Iliescu, fost sef al SPP a spus Comisiei parlamentare de control al SRI ca se pregatește un nou dosar Belina. La ieșirea de la comisie, Iliescu a declarat ca SRI a fost implicat nu doar in dosarul Belina ci și in altele care au vizat persoane “incomode”. Generalul in rezerva…

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, a declarat joi dupa audierea sa la Comisia parlamentara pentru controlul SRI ca persoane din Serviciu s-au implicat in 'construirea' de dosare penale unor oameni politici."Am facut referire la modul in care s-au intocmit unele dosare penale si aici am abordat…

- Dumitru Iliescu, fost șef al SPP, a declarat joi dupa audierea sa la Comisia parlamentara pentru controlul SRI ca persoane din Serviciu s-au implicat in 'construirea' de dosare penale unor oameni politici. "Am facut referire la modul în care s-au întocmit unele dosare penale…

- Codul Administrativ anunțat în vara de fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a intrat pe circuitul avizarii, urmând sa fie adoptat ca proiect de lege în Guvern în perioada urmatoare, potrivit unor surse politice citate de

- Mai puteti citi si: Orban: Tudose ar trebui sa initieze procedura de demitere in cazul lui ilie, Plumb si Shhaideh Surse: Premierul Tudose sesizeaza CCR pentru un posibil conflict intre DNA și Guvern privind dosarul Belina Senatorii au votat un proiect al lui Șerban Nicolae. Potrivit acestuia,…

- Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltarii Regionale, obligata sa demisioneze din Guvern ca urmare a anchetarii ei de catre procurorii anticoruptie in dosarul "Belina", primeste o noua functie din partea statului, dupa ce recent a fost numita consilier de stat.

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan susține ca liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa demisioneze dupa ce a sesizat Curtea Constituționala in Dosarul „Belina”. „Demisia, domnule Tariceanu! Ați furnizat inca o dovada ca ați tradat liberalismul și democrația! Cea mai grava! Astazi ați confirmat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut astazi Curții Constituționale a Romaniei sa constate și sa soluționeze conflictul juridic de natura constituționala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte și Ministerul Public- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Direcția…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut luni Curtii Constitutionale a Romaniei sa constate si sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern, pe de o...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa depuna, in cursul zilei de luni, sesizarea la Curtea Constituționala privind presupusul conflict juridic creat de deschiderea de catre DNA a dosarului „Belina”, in care este urmarita penal Sevil Shhaideh, fost vicepremier. Opoziția a anunțat…

- Al doilea om in stat a adus in discutie o situatie care l-ar face sa paraseasca scena politica. Reamintind ca are de gand sa depuna, in prima zi a saptamanii viitoare, sesizarea adresata Curtii Constitutionale, in cazul “Belina”, in care sunt vizate cele doua social-democrate care au parasit, recent,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul, el precizand ca nu este pentru compromisuri in aceasta chestiune, in caz contrar preferand sa iasa din politica. Calin Popescu-Tariceanu a afirmat ca exista o serie de actiuni de slabire a…