- Un muncitor care lucra la repararea unui cablu electric subteran a fost prins, joi dimineata, sub o placa de beton, in zona Pietei Rahova din Capitala, salvatorii reusind sa-l scoata din groapa adanca de un metru, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Sebastian Stan, romanul care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua ediții a American Independent Film Festival, festival ce va avea loc intre 27 aprilie și 3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului din București! Actorul american de origine romana, Sebastian Stan,…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR, relateaza…

- Cantaretul britanic Sting, primul artist care a sustinut un concert in sala Bataclan dupa atacul terorist comis la Paris in noiembrie 2015, va fi presedintele de onoare al celei de-a 33-a editii a galei Victoires de la musique, informeaza lexpress.fr. Artistul britanic viziteaza foarte…

- Telekom Romania inceteaza relatiile contractuale cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, a anuntat luni compania de telefonie mobila intr un comunicat…

- Moon Musem iși lanseaza nou album la Timișoara, weekendul viitor. La finalul lunii decembrie, trupa a lansat single-ul „Varful cu Dor”, prima piesa Moon Museum cu versuri in limba romana, nominalizata de Radio Guerrilla pe locul 2 in topul pieselor romanești deținatoare de videoclip cu poveste.

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi de 23,422 milioane lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii de pe piata serviciilor de paza, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim, informeaza Consiliul.

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica. pentru AGERPRES, ca PSD trebuie sa ramana unit iar „tensiunile” de la varful partidului sa fie eliminate. Mesajul lui pentru luni este: „Unu – eliminarea tensiunilor de la varful partidului si doi – PSD trebuie sa ramana…

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Consiliul Concurentei investigheaza doua companii privind o posibila trucare a unor licitatii organizate de Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ, potrivit unui comunicat al institutiei, remis miercuri AGERPRES. Investigatia…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Grupul petrolier OMV Petrom, pro­ducatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz Medias si Banca Transilvania au fost cele mai valoroase companii locale listate la Bursa de Valori Bucuresti in 2017, cu o capitalizare cumulata de aproape 37,5 de miliarde de lei. Cele mai mari zece companii…

- Regretam trecerea in neființa a celei care a fost Minodora Luca, primarul liberal al comunei Baișoara. A administrat cu succes aceasta comunitate de oameni harnici timp de 6 mandate. Condolențe

- Razboiul dintre Liviu Drangea și Mihai Tudose pare sa fi inceput inca din primele zile ale anului. Percepuți in partid ca facand parte din tabere diferite, Niculae Badalau din tabara Dragnea și Paul Stanescu din tabara Tudose, cei doi grei ai PSD se contrazic in declarații publice. Badalau cere Congres…

- Cele doua organizatii au denumit ziua de 4 ianuarie 'Fat Cat Thursday' (joia pisicilor grase) pentru a denunta disparitatile salariale existente in Marea Britanie. Potrivit calculelor celor doua organizatii, remuneratia medie acordata directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier…

- Microbi complecsi au fost descoperiti intr-o piatra veche de 3,5 miliarde de ani. Descoperirea ofera detalii privind momentul evolutiei vietii, care ar fi avut loc mult mai devreme decat era considerat anterior.

- Polii de putere din PSD, Liviu Dragnea și Mihai Tudose, iși transmit sageți prin intermediul presei. Cei doi au avut cate o recomandare in oglinda unul pentru celalalt și au cerut mai mult calm. Liviu Dragnea spunea ca ii recomanda lui Mihai Tudose sa fie mai calm, in anul 2018. "Eu…

- In 2017, rolul tehnologiei in viata oamenilor s-a extins in moduri in care nu ne-am fi imaginat la sfarsitul anului trecut – evenimente precum atacul cibernetic asupra Equifax, manipularea exercitata prin Facebook de catre Rusia, sau suprematia Amazon, care este din ce in ce mai clara. In 2018,…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- „Sarcina noastra incepand de astazi este sa facem legi intr-atat de clare incat sa nu mai poata fi abuzate vreodata de cineva. Pentru ca, in ultimul deceniu si mai bine, abuzul, inainte de a fi comis impotriva persoanelor particulare sau a oamenilor publici, a fost savarsit impotriva legii. Procurorii…

- Pe rolul Curtii de Apel Pitesti se afla dosarul privind cea mai mare captura de heroina realizata in Romania dupa 1990. Dupa cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpati, un turc si un roman, au mai fost implicati in transportul altor 250 de kilograme de heroina descoperite de politisti…

- Scandal la Capitala, in legatura cu intenția consilierilor PSD-ALDE de a mai suplimenta cu 60 de milioane de euro capitalul celor 22 de firme municipale inființate de PSD și primarul general Firea. USR va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- ♦ Romanca a fost promovata in pozitia de director operational pentru intreaga Europa Centrala, inclusiv pentru Austria si Elvetia, in cadrul Liberty Global, devenind astfel unul dintre cei mai puternici executivi romani din industria globala de comunicatii.

- Cu toții purtam teniși, dar nu sunt mulți cei care știu la ce folosește bucata alba din cauciuc din varful acestora. Tenișii sunt ultra purtați in zilele noastre. Sunt cele mai comode tipuri de incalțaminte . Indiferent de culoare și de firma care ii produce, mulți teniși au in partea din fața, in zona…

- La 29 de ani, Cristina Neagu este cea mai buna handbalista din lume si „motorul” echipei noastre nationale. Romania se afla in acest moment in optimile Campionatului Mondial de handbal feminin si datorita ei, un calcul aratand ca jucatoarea inseamna 25% din atacul nationalei, lucru care s-a vazut din…

- In urma cu puțin timp, doi barbați care veneau din Maramureș și se indreptau spre Mureș, au fost protagoniștii unei cascadorii ca in filme. Autoturismul in care se aflau a derapat, a rupt un stalp de cablu și telefonie, dupa care s-a rasturnat in șanț. Accidentul a avut loc, in urma cu puțin timp, pe…

- O socioloaga din SUA a stat opt ani printre managerii averilor celor mai bogați oameni din lume, cunoscuți ca 1%. Brooke Harrington a publicat apoi o carte care arata cat de diferit traiesc acești oameni și cat de mult ne impacteaza viețile de zi cu zi, scrie digi24.ro.

- Pana la sfarșitul lunii decembrie curent, Primaria Municipiului Orhei intenționeaza sa instaleze 303 corpuri de iluminat noi pe pilonii deja existenți pentru a imbunatați iluminarea drumurilor. De asemenea, pana la Revelion vor fi instalate 252 de led-uri pentru iluminarea trotuarului, se arata intr-un…

- Cea mai mare companie din Romania, OMV Petrom, se afla in centrul unui dosar penal complex . Procurorii verifica „modul defectuos” de indeplinire a obligatiilor de mediu ale companiei in privinta lucrarilor de la batalele fosfo-amoniacale de la Doljchim, Petrobrazi si Arpechim, conform surselor „Romania…

- Clujeanul Tudor Marchis a pornit de la zero un business pe care l-a transformat in numai cativa ani intr-una dintre cele mai de succes afaceri de property management din India. Tudor a ajuns oarecum intamplator in India, in urma cu sase ani. Pana in 2008, el a fost arbitru de fotbal si facea bani frumosi…

- Scandalul Targului de Craciun este de fapt doar varful icebergului. In interiorul PSD existau de mult tensiuni intre primarul general, Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose. Stenogramele unei discutii intre comunicatorii partidului, care a avut loc joi seara, arata ca cei doi au schimbat replici…

- UPDATE ora 10:30 – Cautarea celei de a treia victime in urma avalansei din Calimani a fost sistata, temporar, din cauza vremii nefavorabile si a riscului la care ar fi supusi salvatorii, a declarat sambata, seful ISU Suceava, general de brigada Ion Burlui. ”Riscul este ca pe cei care merg acolo sa-i…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda (PSD), a anunțat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marți, la ora 11,00, și ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații.

- 'Proiectul actual al Fondului Suveran, așa cum e inaintat Parlamentului, are un progres uriaș fața de forma inițiala in sensul ca practic a triplat numarul de companii propuse sa intre in Fondul Suveran și, mai mult decat atat, da perspectiva tranzacționarii lor pe piața de capital. Acum se estimeaza…

- Loredana Dan, Europe Business Development Manager al companiei International Alexander, a fost premiata in cadrul celei de-a patra ediții a Galei „Celebrity Awards 2017 – Femei de Succes”, eveniment ce...

- De altfel, senatorul Toma a adaugat ca luna decembrie este un termen optimist, mai ales ca intreaga procedura va dura aproximativ un an, poate chiar mai mult, daca e sa luam in calcul nelipsitele contestatii. „Parca suntem blestemati, aici, in Moldova, aproape ca nu exista licitatie fara contestatie",…

- Grupul italian de utilitati Enel a prezentat marti noul sau plan strategic conform caruia, in perioada 2018-2020, va investi 24,6 miliarde de euro, din care 80% pe pietele mature precum Italia, Spania si SUA, precum si pentru a face retelele sale mai digitale, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Grupul francez Auchan și gigantul chinez al comerțului electronic Alibaba vor dezvolta in comun operațiunile de distribuție fizica și digitala in China, au anunțat luni cele doua companii intr-un comunicat de presa comun, informeaza AFP. Potrivit termenilor unei "alianțe strategice"…

- Fashion Days, creștere a comenzilor de Black Friday 2017. Black Friday a inceput la Fashion Days pe 16 noiembrie, la ora 20:00, in aplicația de mobil, și la ora 21:00 in site, cu un numar record de vizite și comenzi plasate. Achizițiile speciale de Black Friday au fost in topul preferințelor clienților.…

- Primaria Capitalei anunta organizarea unui targ de joburi, in zilele de 17 si 18 noiembrie, in vederea ocuparii celor peste 2.000 de posturi disponibile aflate in portofoliul celor douazeci si doua de companii municipale.

- Camera de Comerț si Industrie este, și va ramane in continuare, singurul brand al mediului de afaceri, care prin aceste trei cuvinte, se regasește peste tot pe aceasta planeta. Topul Județean al Firmelor reprezinta evenimentul anual, organizat de Camerele de Comerț Județene, singurele abilitate prin…

- Potrivit unui comunicat de presa, Jaak Mikkel a prezentat premierului impactul socio-economic pe care prezenta sistemului Coca-Cola o are in tara noastra. Astfel, sistemul Coca-Cola angajeaza, in total, in Romania, peste 1.500 de persoane, iar pe intregul lant de valoare sunt sustinute 19.900 de locuri…

- Antonia Boanta a caștigat cea de-a noua ediție ”iUmor” din acest sezon și va merge in finala impreuna cu Doru Ivanov, Ana Maria Calița, Radu Bucalae, Ioana State, Cosmin Toba, Bobi Dumitraș, Paul Lungu și Matt Edwards.

- Licitatia pentru noile autobuze RATB s-a incheiat vineri, la ora 16.00, termen pana la care au depus oferte patru companii. Castigatorul va fi stabilit in termen de 25 de zile de la data depunerii ofertelor. La licitatia anterioara s-au aratat interesate 15 companii, dar procedura a fost sistata din…

- Potrivit Comisiei Europene, in 2017, deficitul general guvernamental este prognozat sa ramana la 3% din PIB. In 2018, deficitul guvernamental general este prognozat sa creasca la 3,9% din PIB, iar in 2019 va ajunge la 4,1%, daca nu se vor schimba politicile fiscale. „Potrivit legii salarizarii…

- Guvernul a adoptat miercuri OUG privind Codul Fiscal, intr o sedinta care s a desfasurat in timp ce, in Piata Victoriei, cateva sute de persoane protestau fata de masurile care vor fi introduse astfel, in principal fata de transferul platii contributiilor de la angajator la angajat. Premierul Mihai…

- SIF Moldova a cumparat un pachet de 10% din actiunile producatorului de utilaje agricole Mecanica Ceahlau, ajungand la o detinere de 73,3%, parte a strategiei de consolidare a detinerilor in companii din domenii conexe agriculturii. Tranzactia a vizat un numar de 23.990.846 actiuni Mecanica…