Severica Covaciu: Am cerut in repetate randuri infiintarea unei statii de ambulanta la Ulmeni. Nu am primit raspuns

Stiri pe aceeasi tema

- Nici Ministerul Sanatatii si nici ministrul Sanatatii nu avizeaza infiintarea de substatii de ambulanta, a declarat joi pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al institutiei, Oana Grigore. Potrivit acesteia, exista o comisie interministeriala care avizeaza infiintarea unor astfel de statii de ambulanta,…

- Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, se afla joi in a patra zi de greva foamei in fata Ministerului Sanatatii. Acesta vrea sa convinga ministerul sa deschida o statie de ambulanta in localitatea sa si spune ca nu va opri protestul decat dupa...

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul sa deschida o statie de ambulanta in localitatea sa, a precizat intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul pana la primirea…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- Primarul a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul pana la primirea unui raspuns. "Sunt in a patra zi de greva a foamei! Au fost cadrele medicale de la Ambulanta pentru a-mi verifica nivelul glicemiei, tensiune si pentru EKG (...) Sunt bine si…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, care se afla in a patra zi de greva foamei in fata Ministerul Sanatatii, incercand prin gestul sau sa convinga ministerul de deschiderea unei statii de ambulanta in localitatea sa, a precizat, joi noaptea, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca va continua protestul…

- Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni continua greva foamei in fața Ministerului Sanatații. Edilul și-a petrecut noaptea intr-un cort amplasat in fața instituției și nu are de gand sa renunțe la forma radicala de protest. Acasa, la Ulmeni, angajații primariei, in semn de solidaritate cu gestul primarului,…

- SCRISOARE DE PROTEST Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, intra de azi in GREVA FOAMEI! Luni, 15 aprilie 2019, Ministerul Sanatatii. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, judet Maramures se instaleaza in fata Ministerului Sanatatii pentru un altfel de protest. Unul radical si, totodata, periculos…