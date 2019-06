Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima oara - din 2010 - cand Seulul furnizeaza un ajutor alimentar Nordului, afectat cu regularitate de penurii de hrana. "Guvernul nu poate sa ignore soarta tragica a nord-coreenilor", a declarat Ministerul Unificarii de la Seul, insacinat cu relatiile intre cele doua Corei. PAM si Phenianul…

- Coreea de Sud a facut cele mai mari donatii catre Coreea de Nord din 2008, constand indeosebi in alimente, prin intermediul programelor ONU de ajutor pentru vecinul sau de la nord, in contextul unor alerte potrivit carora milioane de dolari sunt inca necesari pentru a suplini penuria de hrana, relateaza…

- Rusia si China s-au opus marti unei initiative americane vizand sa blocheze livrarile de petrol rafinat catre Coreea de Nord, acuzata de Washington ca si-a depasit cotele autorizate pentru anul 2019, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP potrivit Agepres. Rusia si China au considerat…

- Fratele liderului suprem al Coreei de Nord a fost agent CIA. Kim Jong Nam a fost asasinat in februarie 2017 cu un agent neurotoxic extrem de puternic in aeroportul Kuala Lumpur din Malaezia. Chiar fratele sau, dictatorul Kim Jong Um ar fi dat ordinul, dar nu au fost formulate acuzații clare in acest…

- ​Kim Jong Un face o noua calatorie cu misteriosul sau tren verde închis, de data aceasta la Vladivostok, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Toți dictatorii din Coreea de Nord au calatorit des cu trenul, uneori multe mii de kilometri, pâna în Vietnam, dar chiar și spre…

- Stadiul actual al relațiilor dintre Moldova si Coreea, posibilitațile extinderii și aprofundarii acestora in noi domenii, precum și alte chestiuni de interes reciproc, au fost discutate de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu Ambasadorul

- „Fotograful personal si editorul foto al lui Kim Jong-un, un barbat de 47 de ani cunoscut drept Ri, a fost exclus din partid si concediat pe 12 martie", a declarat o sursa din Phenian, citata de Daily NK. Incidentul a avut loc in 10 martie, cand Ri l-a filmat pe Kim Jong-un la o sectie de votare, in…

- Kim Jong-un, liderul suprem din Coreea de Nord, și-a concediat fotograful personal dupa ce acesta a mers in fața lui timp de 3 secunde. Gestul fotografului a fost interpretat ca o lezare a ”demnitații supreme” a liderului de la Phenian. Incidentul care l-a facut pe fotograful identificat ca Ri, s-a…