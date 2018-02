Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Kang Kyung-wha, ministrul de Externe al Coreei de Sud, a indemnat, luni, Coreea de Nord sa se conformeze apelurilor comunitatii internationale si sa renunte la programele sale balistice si nucleare pentru a asigura pacea in Peninsula Coreea, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Phenianul trebuie sa abandoneze programele sale nuclear si de rachete balistice si sa permita instaurarea pacii in Peninsula Coreeana, a declarat luni, la Geneva, ministrul de externe sud-coreean Kang Kyung-wha, citat de Reuters si Yonhap. Intr-un discurs rostit in Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,…

- Regimul nord-coreean l-a acuzat, joi, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca incearca sa provoace un conflict prin laudele aduse sanctiunilor internationale impuse impotriva Phenianului pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Premierul japonez Shinzo Abe nu are cele mai bune Jocuri Olimpice. Scopul sau la o intalnire avuta recent cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, inainte de ceremoniile de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, era sa obtina un angajament ca Seulul va relua manevrele militare comune cu SUA dupa…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Autoritatile de la Stockholm i-au acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta condamnat la moarte si intemnitat in Iran, a confirmat sambata Ministerul suedez de Externe, transmite Reuters. Ahmadreza Djalali, doctor in medic...

- Parlamentul olandez a respins marti seara o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mark Rutte, dupa demisia ministrului de externe Halbe Zijlstra, informeaza Xinhua. Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV), a depus motiunea in urma reactiei lui Rutte la o mincinuna…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…

- Soferii ieseni iau numeroase amenzi pentru ca depasesc limita de viteza pe strazile din municipiul Iasi. In urma unei actiuni realizate sambata de catre politistii Biroului Rutier Iasi, din cele 66 de sanctiuni date, 45 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteza. „La data de 3 februarie,…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Ministerul rus de Externe a emis, vineri, o avertizare de calatorie in care le recomanda cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, acuzand Statele Unite ca urmaresc arestarea lor, relateaza Reuters.

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, scrie publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost rugat de un…

- „Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala continua operațiunile de descarcerare, dar este cert pana acum ca sunt doi morți și zece raniți. Pe lista respectiva nu figureaza niciun cetațean roman”, a declarat ministrul de Externe la inceputul ședinței de Guvern. Meleșcanu…

- Cel putin 3 oameni si-au pierdut viata, joi, si numeroase persoane au fost ranite dupa ce un tren a deraiat langa Milano, anunta Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Externe a precizat ca nu exista in acest moment informatii ca printre victime s-ar afla si romani.

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP.

- Partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti destituirea a trei ministri din cabinetul noului premier Mateusz Morawiecki, relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele tarii, Andrzej Duda, la recomandarea premierului, a semnat documentele pentru demiterea…

- Coreea de Sud a afirmat marti ca nu va incerca sa renegocieze acordul incheiat in 2015 cu Japonia destinat sa rezolve problema sensibila privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza Reuters. Ministrul…

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, scrie digi24.ro.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate ONU a aprobat, vineri, in unanimitate noile sanctiuni impuse Coreei de Nord, ce prevad limitarea accesului Phenianului la piata petrolului si reducere veniturilor obtinute de regim de la cetatenii nord-coreeni care lucreaza peste hotare, informeaza agentia Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a negat, joi, ca Phenianul ar fi fost in spatele atacului cibernetic WannaCry, in contextul in care SUA acuzasera Coreea de Nord ca ar fi fost direct responsabila pentru acest atac, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un, o discutie – tabu – care era refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, relateaza AFP conform News.ro . Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Exercițiile militare de amploare efectuate de SUA și Coreea de Sud și amenințarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina ''un fapt stabilit'', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…