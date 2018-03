Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN.Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi, scrie news.ro. Coreea de Sud a propus ca intalnirea…

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- Coreea de Nord va avea „un viitor mai bun“ urmand calea buna catre dezarmarea nucleara, au apreciat vineri presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in intr-o convorbire telefonica, potrivit Casei Albe, scrie AFP.

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- 'Donald Trump și Kim Jong Un nu ar trebui sa fie lasați singuri in aceeași camera', a avertizat un expert australian pe probleme de aparare.Anunțul vine cu puțin timp inainte de intalnirea istorica dintre Donald Trump și Kim Jong Un, relateaza SBS. Citește și: Tranzacție URIAȘA, in…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, scrie digi24.ro.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…

- Anuntul cu privire la intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a surprins intreaga lume, avand in vedere tensiunile sporite dintre cei doi lideri, condimentate cu numeroase jigniri, si sensibilitatea dosarului, unul dintre cele mai dificile ale actualului…

- Va avea loc in mai istorica intalnire la varf dintre presedinele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un. Anuntul a fost incredintat consilierului pentru siguranta nationala de la Seul, Chung Eui-yong, care zilele trecute facuse un zbor la Phenian pentru colocvii fara precedent.

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Coreea de Nord este dispusa sa inceapa discutii directe cu Statele Unite, anuntul venind dupa ce o delegatie importanta de la Phenian a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian.Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Phenianul a spus, de asemenea, ca relatiile inter-coreene precum si cele dintre SUA si Coreea de Nord ar trebui sa avanseze impreuna, conform Coreei de Sud. Anuntul vine dupa ce presedintele sud-coreean Moon Jae-in s-a intalnit cu seful delegatiei Nordului, Kim Yong-chol, vice-presedinte al Comitetului…

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 Sportivul roman Andrei Turea ocupa locul 29 in proba de sanie simplu masculin, dupa primele doua manse, desfasurate sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 Google celebreaza cu un Google Doodle…

- Președintele Coreei de Sud, invitat de Kim Jong-un la Phenian. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a fost chemat sa viziteze Coreea de Nord, dupa ce liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit o invitație formala prin intermediul surorii sale. Daca invitația va fi acceptata, aceasta…

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde a asistat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie…

- Mai multe surse diplomatice, la curent cu intentiile Coreei de Nord, au afirmat ca exista „sanse reale” ca sora liderului nord coreean Kim Jong-un, Kim Yo Jong, sa il invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa viziteze Phenianul „in cursul acestui an”, relateaza CNN.

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…

- SUA au promis vineri sa puna capat regimului Coreei de Nord daca lanseaza un atac nuclear asupra lor sau a aliatilor. Avertizarea a venit in cea mai recenta analiza a posturii nucleare, dezvaluita mai devreme in aceasta zi. Documentul, singurul aparut din anul 2010 pana in prezent, va dicta politica…

- CHIȘINAU, 26 ian — Sputnik. Coreea de Nord se arata disponibila sa reia negocierile cu privire la unirea cu Coreea de Sud daca aceasta va întrerupe relațiile cu Washingtonul. Într-un mesaj adresat coreenilor de pretutindeni, Guvernul și partidele politice din Nord au declarat…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Pentru prima oara dupa mai bine de doi ani, regimurile din nordul și sudul Coreei au reluat dialogul la nivel inalt. Un prim rezultat al acestor discuții este ca sportivii nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de Iarna.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP conform News.ro…

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…

- Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean, este ca sportivii nord-coreeni vor fi insotiti de oficialitati de rang inalt de la Phenian.Convorbirile urmau sa continue marti dupa-masa, in Casa Pacii, o cladire cu trei niveluri din Coreea de Sud, imediat langa zona demilitarizata.Cele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP. "La momentul…

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Propunerea vine dupa ce Kim Jong-un a declarat ca intentioneaza sa trimita o echipa la Pyeongchang, in Coreea de Sud, pentru Jocurile Olimpice care vor avea loc in luna februarie, transmite BBC. Kim Jong-un a declarat ca cele doua state ar trebui "sa se intalneasca urgent pentru a discuta…