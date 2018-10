„Seule à mon marriage” deschide ediția din acest an a Les Films de Cannes à Brașov Cea de-a a doua ediție „Les Films de Cannes a Brașov”, aduce brașovenilor și anul acesta o selecție a celor mai așteptate filme din programul Festivalului de la Cannes 2018, alaturi de proiecții speciale cu filmele romanești prezentate in secțiunea Avanpremierele toamnei din cadrul Les Films de Cannes a Bucarest 2018. Proiecțiile vor avea loc la Centrul Cultural Reduta și la Cinema One din Brașov. Printre invitații speciali din acest an, se numara Radu Muntean, Ioana Uricaru și Alina Șerban. Festivalul se deschide joi, 1 noiembrie, la ora 19:30, cu proiecția filmului Seule a mon mariage, de Marta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

