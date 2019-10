Stiri pe aceeasi tema

- Fortele strategice ruse efectueaza exercitii militare masive in mai multe zone, inclusiv in Marea Neagra si in regiunea arctica, in cadrul actiunilor lansate dupa anularea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si in contextul negocierilor privind Noul Acord START, anunța MEDIAFAX.La…

- Rusia va efectua, incepand de marti si pana joi, exercitii militare strategice care includ lansarea de rachete de croaziera si rachete balistice, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Moscova, scrie agerpres.ro.

- Potrivit oficialilor Ministerului Apararii de la Budapesta, Ungaria a solicitat intervenția aparatelor militare Gripen dupa ce o aeronava neidentificata a intrat in spațiul aerian al Ungariei. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE MISIUNEA AVIOANELOR GRIPEN ȘI AERONAVA NEIDENTIFICATA CARE A INTRAT…

- Ele au fost lansate din apropiere de Tongchon, un oras din provincia Kangwon, situat in sud-estul Coreei de Nord, si au cazut in Marea de Est, cunoscuta si sub denumirea de Marea Japoniei. Este cea de-a sasea lansare de acest tip de la sfarsitul lunii iulie. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat…

- Coreea de Nord a lansat vineri doua "proiectile neidentificate" care au cazut in mare, a anuntat statul-major inter-arme din Coreea de Sud, informeaza AFP si Reuters. Ele au fost lansate din apropiere de Tongchon, un oras din provincia Kangwon, situat in sud-estul Coreei de Nord, si au…

- Ministerul Apararii rus ar fi anulat miercuri evacuarea temporara a localitatii Nionoksa, in nord-estul Rusiei, in apropierea careia a explodat pe 8 august o racheta despre care autoritatile ruse afirma ca avea propulsie pe baza de combustibil lichid, dar care este posibil sa fi avut de fapt propulsie…

- Zece vehicule blindate de tipul BRDM-2 (utilizate in misiuni de recunoastere si patrulare) au fost transportate de Rusia in Serbia, in cadrul cooperarii tehnico-militare dintre cele doua tari, a informat Ministerul sarb al Apararii. "In Serbia au sosit 10 transportatoare BRDM-2, impreuna cu…

- Ministerul Apararii din Coreea de Sud a îndemnat Coreea de Nord sa înceteze actele care nu ajuta la reducerea tensiunii militare din regiune, dupa ce Administrația de la Phenian a lansat doua proiectile în direcția Marii Japoniei, scrie Mediafax, citând Reuters. Proiectilele…