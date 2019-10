Seul: Intruziune a unui avion militar rus în zona de identificare aeriană a Coreei de Sud Avionul rus ar fi intrat in zona KADIZ fara o notificare prealabila, a indicat responsabilul militar citat, adaugand ca avioane de vanatoare F-15K au fost trimise pentru a forta aparatul strain sa se retraga. Alte informatii, cum ar fi tipul aparatului de zbor, traseul sau si timpul petrecut in zona nu au fost inca dezvaluite. Avioane militare ruse, potrivit unor surse guvernamentale de la Seul, au intrat in zona de identificare aeriana a Coreii de Sud de peste 13 ori in acest an. La 23 iulie, un avion rusesc A-50 pentru avertizare timpurie a patruns de doua ori in spatiul aerian teritorial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

