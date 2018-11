Seturi de cosmetice de Black Friday 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday Campania de reduceri Black Friday, sustinuta de majoritatea retailerilor, incepe in noaptea de joi spre vineri. Daca vrei sa prinzi ofertele, trebuie sa te pregatesti din timp. Mare grija, insa! Fiecare client care vrea sa cumpere televizoare, aspiratoare, mașini de spalat ori telefoane…

- Am ajuns la final cu serialul nostru prin care v-am prezentat imagini din Campina de ieri și Campina de astazi. A fost o experiența interesanta pentru noi și, avand in vedere numeroasele mesaje și comentarii primite, suntem convinși ca v-a placut acest serial dedicat tuturor campinenilor, de acasa și…

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…

- BLACK FRIDAY 2018. eMAG - eMAG, cel mai mare retailer online local, va organiza Black Friday 2018 pe 16 noiembrie. Va fi o zi cu multe oferte pe care nu trebuie sa le ratați. eMAG a adus Black Friday in Romania incepand cu anul 2011, o tradiție in Statele Unite ale Americii. Mai multe zile…

- BLACK FRIDAY 2018. Evenimentul, care a inceput in SUA, este o data importanta in calendarul cumparaturilor din Romania, mai ales ca se desfașoara in apropierea sarbatorilor de iarna. BLACK FRIDAY 2018. Iata cateva informații esențiale pentru gasirea celor mai bune oferte Fa cumparaturile…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- Romania a fost mai mult ocolita, in ultimii ani, de marile productii cinematografice, filme cu bugete mari. Producatorii s-au orientat, pana acum, spre tari precum Ungaria, Cehia si Serbia, a caror legislatie in domeniul cinematografiei le ofera...

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit Agerpres.