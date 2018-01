Stiri pe aceeasi tema

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru 23 ianuarie dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata.

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere excepția…

- „Masura suspendarii raportului de serviciu vizeaza doar infracțiuni de o anumita gravitate: infracțiuni contra umanitații, contra statului sau contra autoritații, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedica infaptuirea justiției, infracțiuni de fals ori situația unei infracțiuni…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii: Domnului Valer DORNEANU PRESEDINTELE…

- Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii, apreciind ca Parlamentul a incalcat principiul separatiei puterilor…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut…

- Camera Deputaților a aprobat ieri, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care modifica Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Una dintre cele mai importante modificari este aceea ca funcționarii publici trimiși in judecata iși vor pastra funcțiile. Ba mai mult, cei deja…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 170 de voturi „pentru”, 93 „impotriva” și șapte abțineri, proiectul UDMR de modificare a Statutului funcționarilor publici. Una dintre modificari va permite funcționarilor publici trimiși in judecata, inclusiv pentru fapte de corupție, sa ramana in funcții, fiind…

- Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. Potrivit unui comunicat transmis…

