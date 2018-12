Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL si USR au inaintat Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, fiind criticata, printre altele, conditionarea dreptului la pensie al angajatului si discriminarea nejustificata intre persoanele cu dizabilitati. Potrivit…

- Deputații Partidului Național Liberal au inaintat Curții Constituționale, alaturi de deputați ai USR, sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, care modifica Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Dispozițiile criticate ca fiind neconstituționale…

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea pensiilor, care, in opinia liberalilor, creeaza o discriminare intre persoanele cu dizabilitati si nu are legatura cu contributivitatea. „PNL va contesta la CCR aceasta lege pe care o consideram a fi cras neconstitutionala”, a spus Vilceanu,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 30 ianuarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 23 ianuarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, au precizat oficiali ai Curtii,…

- Victor Ponta a spus ca proiectul legii pensiilor este „cu siguranta cea mai importanta lege din acest an”, intrucat afecteaza direct 10 milioane de romani. „Legea pensiilor, daca se adopta, trebuie sa iasa bine, cei 16 deputati Pro Romania am depus niste amendamente care sunt esentiale pentru…

- 60 de parlamentari PNL au sesizat, astazi, CCR, privind neconstitutionalitatea legii de executare a pedepselor privative de libertate.Legea le-ar permite celor condamnati la inchisoare de pana la 5 ani sa execute pedepasa la domiciliu. "In temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutia…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, da asigurari ca prin noua Lege a pensiilor nicio pensie nu va scadea. Ea a explicat ca in cazul in care o pensie va fi mai mica in urma recalcularii se va plati pensia deja aflata in plata.”Pe actuala Lege a pensiilor nicio pensie nu va scadea. Daca…