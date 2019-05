Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul celor cinci copii nascuti la Maternitatea Giulesti, care au fost internati cu stafilococ auriu si monitorizeaza situatia dupa incidentul similar petrecut anul trecut la aceeasi maternitate. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Avocatul Poporului,…

- Ministerul Sanatatii a transmis, joi, ca, din informatiile primite pana in prezent, cinci copii nascuti la Maternitatea Giulesti au fost internati ulterior in alte spitale cu suspiciune de infectie stafilococica.”Din informatiile primite pana in prezent de la DSPMB, la Spitalul Clinic de Urgenta…

- Motive de ingrijorare pentru parinții carora li s-au nascut copii la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sarbu”. Ministerul Sanatatii a transmis, joi, ca, din informatiile primite pana in prezent, cinci copii nascuti la Maternitatea Giulesti au fost internati ulterior in alte…

- Din informațiile primite pana in prezent de la DSPMB, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Grigore Alexandrescu au fost internați 5 copii nascuți prin cezariana la Spitalului Clinic de Obstetrica și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sarbu”, in perioada 25.03.2019-30.04.2019, cu posibile infecții…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a declarat, miercuri, la Palatul Victoria, ca nu ia in calcul inchiderea maternitatii Giulesti, dupa aparitia cazurilor de infectare a unor bebelusi cu stafilolocul auriu. "Este vorba de stafilococ, dar nu stim inca proveninenta. Nu vrem sa luam masuri pripite", a…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unei fetițe, in clasa a-V-a la Școala Ioanid Romanescu, Comuna Voinești, județul Iași, care ar fi fost abuzata fizic și emoțional in familie. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia de la Metrorex legata de posibile defectiuni la materialul rulant si solicitarea unor calatori de instalare a panourilor de siguranta in statii, pentru securizarea peroanelor. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia…

- Avocatul Poporului a anunțat, joi, ca va cere clarificari de Ministerul Sanatații și la Direcția de Sanatate Publica București, in cazul falsului medic italian.„Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unui cetațean italian, care a exercitat profesia de medic in Romania,…